Incendio forestal cerca de Perpiñán (Francia) ha quemado 4.600 hectáreas y sigue avanzando

Compartir

3 minutos

(Actualiza con declaraciones de dos ministros)

París, 6 jul (EFE).- El incendio forestal que se declaró en un macizo a una treintena de kilómetros al oeste de la ciudad de Perpiñán (Francia), y que ante su progresión condujo el domingo a la evacuación de más de 10.000 personas, ha quemado hasta este lunes por la mañana 4.600 hectáreas y sigue avanzando.

«Nuestra prioridad del día es evidentemente reanudar esta lucha encarnizada para contener la propagación en su cabeza y en los flancos», señaló Pierre Regnault de la Mothe, el prefecto (delegado del Gobierno) del departamento de los Pirineos Orientales, fronterizo con España, en una conferencia de prensa.

Regnault de la Mothe advirtió que el fuego no estaba fijado, seguía progresando y había calcinado hasta primera hora del lunes 4.600 hectáreas, es decir más del doble de la cifra que se había comunicado al caer la noche el domingo. Cinco personas resultaron heridas, incluidos dos bomberos.

El delegado del Gobierno indicó que había «50 edificios impactados» por el incendio «en grados diversos».

En la extinción trabajaban esta mañana 700 bomberos con 200 vehículos a los que desde que se hizo de día se sumaron medios aéreos.

El prefecto decretó el domingo por la tarde la evacuación de 26 localidades del entorno del incendio, en concreto todas las del macizo de Les Aspres e Ille-sur-Têt, al tratarse de una zona difícilmente accesible con vehículos.

Insistió en que «la evacuación se hizo de forma ordenada» y no quiso pronunciarse sobre cuándo podrían volver esos habitantes a sus casas.

Los Pirineos Orientales es uno de los siete departamentos de la fachada mediterránea francesa que este lunes vuelve a estar en el máximo nivel de riesgo de incendios forestales.

También es uno de los 16 departamentos en alerta naranja por el calor y, como ya ocurrió el domingo, esta tarde las temperaturas allí subirán hasta 36-39 grados.

El ministro del Interior, Laurent Núñez, explicó en una entrevista al canal France 2 que durante la jornada del domingo se tuvieron que tratar una veintena de incendios forestales en Francia y que, en lo que llevamos de temporada ya han ardido más de 11.000 hectáreas, cuando el pasado año en las mismas fechas eran 5.700.

La portavoz del Gobierno, Maud Bregeon, que consideró la situación en los Pirineos Orientales de «muy preocupante», no descartó que sean necesarias más evacuaciones «si fuera necesario» para garantizar la seguridad de las personas, en una entrevista a la emisora France Info.

Preguntada por la posibilidad de que acudan refuerzos de otros países europeos, que se sumen a los bomberos rumanos que han estado prestando ayuda, Bregeon dijo que era una posibilidad, pero rechazó la idea de que los medios disponibles no están a la altura.

«Tenemos flotas de dotación que nos permiten responder», subrayó la portavoz del Ejecutivo, que insistió que los medios de las fuerzas de intervención, y en particular de los bomberos han aumentado un 40 % en el periodo 2023-2026.

Y en cuanto a la insuficiencia de la flota de hidroaviones Canadair, sobre la que hay polémica sobre el ritmo de renovación y sobre la obsolescencia de algunos aparatos, señaló que en 2024 y 2025 se encargaron cuatro aparatos que deben llegar «en los próximos meses». EFE

ac/cc