Incendio forestal en Machu Picchu afecta 1,5 hectáreas de bosque primario desde el lunes

Compartir

2 minutos

Lima, 5 ago (EFE).- El incendio forestal desatado desde el último lunes en el santuario histórico de Machu Picchu, al sureste de Perú, ha afectado preliminarmente a 1,5 hectáreas de bosque primario (virgen o nativo), a la altura del kilómetro 107,4 de la vía de acceso al centro poblado, y es combatido por brigadas especializadas, informó este miércoles el ministerio peruano del Ambiente.

El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), dependiente del citado ministerio, precisó que las brigadas ejecutan las labores de combate directo en un escenario de alta dificultad, con pendientes cercanas al 70 %, caída de rocas y desprendimiento de troncos.

Una evaluación técnica del Sernanp determinó que se trata de un incendio de tipo mixto (superficial y subterráneo) en la base del cerro Poques, dentro del área del Santuario Histórico de Machu Picchu, un área natural protegida que conserva uno de los ecosistemas más importantes del país y forma parte del patrimonio mundial.

Además de las brigadas que integran 15 guardaparques, ocho trabajadores de la municipalidad y seis integrantes de la empresa de transporte hacia la ciudadela, el Ministerio del Ambiente anunció el apoyo de militares para reforzar las labores de control del incendio.

El martes, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) señaló en un comunicado que está «realizando un permanente monitoreo de la situación» y confirmó que «como consecuencia de esta emergencia, la circulación de trenes en dicho tramo ha sido suspendida temporalmente por razones de seguridad».

El ministerio solicitó «la comprensión de los turistas nacionales y extranjeros ante las medidas adoptadas» por el concesionario de la vía férrea, Ferrocarril Trasandino (Fetransa).

Estas medidas «tienen como objetivo primordial salvaguardar la integridad de los pasajeros, del personal operativo y garantizar condiciones seguras y adecuadas para restablecer el funcionamiento de la vía férrea», indicó.

La empresa Perú Rail, que opera los trenes hacia la ciudadela Inca, confirmó que este martes no salieron tres frecuencias desde la estación de Ollantaytambo, además de otras siete desde la estación de Machu Picchu.

El sitio arqueológico, que se ubica a más de 2.400 metros sobre el nivel del mar, en la zona selvática de Cusco, recibe desde junio pasado 5.600 visitantes diarios, tras el inicio de la temporada alta, que llevó a la ampliación del aforo establecido en principio en 4.600 personas. EFE

mmr/dub/rrt