Incendio presuntamente provocado de Fontainebleau se acerca al pueblo: «no está muy lejos»

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Pol Lloberas Cardona

Fontainebleau (Francia), 13 jul (EFE).- El incendio presuntamente provocado del bosque de Fontainebleau, al sureste de París, que envuelve al municipio francés del mismo nombre, ya ha obligado a evacuar un centro ecuestre a las afueras de la población, que vive sus primeras 24 horas bajo una creciente columna de humo.

«Te dices que podría llegarte en cualquier momento, pero no esperas que llegue a suceder en tu casa», declaró a EFE Jérôme, propietario de un restaurante frente al célebre palacio de Fontainebleau.

Desde la terraza del local, turistas de todo el mundo alternan su aperitivo con fotografías de la humareda. Dos jóvenes visitantes que salían del castillo de Fontainebleau, Aysha y Pablo, se unen a la multitud.

«No pensábamos que fuera a ser para tanto. Hemos visto las cifras, pero no imaginábamos que estuviera tan cerca del palacio», dijeron a EFE, antes de partir en dirección a la estación.

El bosque de Fontainebleau, casi tan conocido como el palacio homónimo, tiene una extensión total de 20.000 hectáreas: prácticamente el doble que la ciudad de París.

Desde que el incendio se iniciara este domingo en torno a las 17:00 hora local (15:00 GMT), algo excepcional en la región, ya se han calcinado al menos 1.000 hectáreas de este bosque que ha inspirado cuadros, poemas y composiciones.

Un vecino de Fontainebleau, Patrick, afirmó a EFE que en el pueblo no están acostumbrados a este tipo de incidentes y que, si bien han experimentado incendios en el pasado, «esta magnitud es algo completamente inédito».

«Permanecemos vigilantes. No está lejos y, si hace falta ayudar a los bomberos, iremos a ayudarles en la medida de lo posible», agregó.

Según detalló este lunes el ministro del Interior francés, Laurent Nuñez, durante una visita a la zona, «se detectaron unos diez focos de incendio en un perímetro de mil metros, además de dos puntos de origen situados a ambos lados de la autopista A6, lo que sugiere que podría tratarse de un incendio provocado».

«Tenemos la esperanza de poder contener el incendio hoy mismo, aunque las labores para extinguirlo por completo podrían prolongarse durante varios días, e incluso semanas», subrayó.

En un mensaje en la red social X, el presidente francés, Emmanuel Macron, explicó que se han desplegado «todos los medios» para hacer frente a las llamas, entre los que se cuentan más de 800 bomberos y, por primera vez en la región de París, el uso de aviones cisterna.

Al aproximarse a la zona, en torno a diez kilómetros de distancia, los teléfonos móviles reciben una alerta de seguridad ciudadana: «aviones bombarderos de agua procederán a tomar agua del Sena entre los municipios de La Rochette y de Chartrettes», al norte de Fontainebleau.

«Por seguridad, toda actividad en esta sección del Sena está prohibida a partir de las 7:30 horas de la mañana y se prohíbe el acceso a sus inmediaciones», precisa el mensaje.

El palacio de Fontainebleau es considerado, desde su construcción en el siglo XII, una de las principales residencias reales de toda Francia: a lo largo de la historia fue habitada por propietarios de toda índole que fueron añadiendo y modificando partes del complejo, como Luis Felipe I, último rey de los franceses, o Napoleón Bonaparte, que firmó su abdicación en dicha localidad en 1814.

Además, Fontainebleau está históricamente ligada a una importante tradición artística, desde los años en los que atrajo al maestro del renacimiento Leonardo Da Vinci, bajo el reinado de Francisco I (1515-1547), hasta la influencia de sus paisajes en la fotografía y la pintura impresionista del siglo XIX.

De hecho, el celebérrimo cuadro de ‘La Gioconda’ fue albergado en el Palacio de Fontainebleau antes de ser trasladado al Louvre, cuando el museo más visitado del mundo aún era utilizado como palacio de la nobleza francesa. EFE

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