Incendio que saltó de Galicia a Portugal moviliza a 350 bomberos en labores de vigilancia

1 minuto

Lisboa, 20 ago (EFE).- Un total de 350 bomberos, junto a 114 vehículos terrestres y tres medios aéreos, siguen movilizados en la aldea portuguesa de Vilar de Perdizes, donde el lunes saltó el fuego desde Galicia (España) en un incendio que a estas alturas ya está controlado pero siguen las labores de vigilancia y consolidación.

El alcalde de Vilar de Perdizes, João da Silva, explicó a EFE que «ahora está tranquilo, ya ha terminado» el incendio, aunque se llevaron un «gran susto» cuando vieron que las llamas saltaban la frontera.

De Silva detalló que los vecinos de la población estuvieron ayudando a los «vecinos españoles» en la lucha contra las llamas en la provincia gallega de Ourense, hasta que estas llegaron hasta su localidad.

Aunque el fuego ha quemado los alrededores del pueblo, ninguna casa se ha visto afectada.

El alcalde de Vilar de Perdizes, ubicado en el municipio de Montalegre, distrito de Vila Real, no consideró probable que se pueda reactivar el fuego en la aldea, pero sí avisó que podría extenderse hacia otras localidades portuguesas, como por ejemplo en la zona de Chaves.

Las autoridades españolas y portuguesas participan en una acción coordinada en esta zona fronteriza para tratar de controlar el fuego y evitar que se propague.

Según datos de la web de la Autoridad Nacional de Emergencias y Protección Civil (ANEPC), este miércoles hay 53 incendios rurales en Portugal, que han requerido movilizar a unos 4.000 efectivos, cerca de 1.200 vehículos y 33 medios aéreos. EFE

lmg/icn