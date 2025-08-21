Incendios activos en los Everglades crecen casi 10 veces en tamaño en el sur de Florida

2 minutos

Miami, 21 ago (EFE).- Incendios activos en los Everglades, una de las principales zonas naturales del sur de Estados Unidos, crecieron cerca de 10 veces en tamaño al afectar este jueves un área total de 19.450 acres (unas 7.871 hectáreas), lo que ha provocado que el humo se extienda a ciudades de Florida.

El Servicio Forestal de Florida reportaba por la mañana un fuego de 19.200 acres (7.770 hectáreas) y otro de 250 acres (101 hectáreas) en la zona norte de los Everglades, ambos con un nivel de 0 % de contención y con causas aún desconocidas, por encima del conjunto de 1.850 acres (748 hectáreas) del miércoles.

Los Everglades, zona de humedales de más de 610.000 hectáreas con más de 20 especies en peligro de extinción o amenazadas como panteras, cocodrilos y caimanes, ha ganado notoriedad en los últimos dos meses por la apertura del centro de detención migratoria ‘Alligator Alcatraz’, aunque el fuego está lejos de este sitio.

Los incendios «han resultado en una continua baja visibilidad a lo largo del condado de Broward», con casi 2 millones de habitantes, por lo que usuarios han publicado imágenes del humo que cubre edificios y carreteras en ciudades como Fort Lauderdale y Tamarac.

«El humo de dos incendios forestales en los Everglades está impactando la ciudad. El Departamento de Bomberos de Tamarac está al tanto de la situación. Estamos monitoreando y daremos actualizaciones cuando sea necesario», avisó el Ayuntamiento de Tamarac en sus redes sociales.

Aunque las causas del incendio aún se desconocen, especialistas apuntan a la falta de lluvias en el sur de Florida, pues zonas del condado de Broward están bajo condiciones de sequía «severa» o «moderada» y, en total, 5 millones de residentes del estado padecen de esta situación, según datos del Gobierno federal.

Estados Unidos ha registrado 44.130 incendios forestales en lo que va del año, un 68 % más que los 26.240 del mismo periodo del año anterior, de acuerdo con el National Interagency Fire Center del Gobierno de Estados Unidos. EFE

ppc/ess