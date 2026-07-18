Incendios de Canadá desatan nueva amenaza arancelaria de Trump y ponen en alerta la final España-Argentina

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con aumentar los aranceles a Canadá para cubrir el costo de la contaminación causada por el humo de los incendios forestales, que se extendió hasta Nueva Jersey donde el domingo se disputará la final del Mundial de fútbol.

Una de las zonas más afectadas por los incendios en Canadá ha generado una inmensa nube de humo que ensombreció los cielos de las ciudades vecinas de Nueva York y Nueva Jersey, esta última cuna de la final España-Argentina que se disputará el domingo en el MetLife Stadium en East Rutherford.

Los organizadores del Mundial «siguen la situación de cerca», declaró el director ejecutivo del grupo de trabajo de la Casa Blanca para el Mundial, Andrew Giuliani, en una rueda de prensa.

Densas columnas de humo de incendios forestales procedentes de Canadá y del norte de Minnesota desataron alertas por mala calidad del aire en todo Estados Unidos. De momento, no se registraron víctimas.

Un total de 937 incendios permanecían activos el sábado en Canadá, la mayoría fuera de control, según el Sistema Canadiense de Información sobre Incendios Forestales.

«Esto es Negligencia Deliberada, y se está convirtiendo en algo que ocurre cada año, costando a Estados Unidos miles de millones de dólares», arremetió Trump en su red Truth Social.

El mandatario estadounidense acusó a Canadá de «no mantener adecuadamente» sus bosques y no realizar «tareas básicas de manejo forestal y remoción de residuos».

«El costo de esta contaminación debe sumarse necesariamente a los ARANCELES que Canadá paga actualmente», agregó.

El magnate republicano dijo que llamaría al primer ministro canadiense, Mark Carney, «para averiguar qué van a hacer» con el humo.

La ministra de Gestión de Emergencias canadiense, Eleanor Olszewski, afirmó que su país estaba en «contacto constante» con Estados Unidos y destacó su «larga trayectoria de colaboración en la lucha contra los incendios forestales».

Además, señaló que Canadá ha invertido 12.000 millones de dólares en sostenibilidad forestal y prevención de incendios desde 2020.

– Un país sofocado –

Detroit, en el Medio Oeste estadounidense, seguía siendo la ciudad más contaminada del mundo, según el rastreador IQAir.

Washington y Chicago no se quedaban muy atrás, y las autoridades pidieron a las personas no pasar tiempo al aire libre si no era estrictamente necesario.

En Nueva Jersey y el vecino Nueva York, el área metropolitana registraba un aire potencialmente perjudicial para grupos sensibles, aunque con una mejora después de que la niebla de humo del jueves volviera casi invisible el horizonte de Manhattan.

Pero el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) advirtió que el humo podría espesarse durante la noche y hasta la mañana del sábado.

Peter Mullinax, meteorólogo del NWS, dijo a la AFP que los vientos sobre los Grandes Lagos podrían empujar más humo hacia el noreste, lo que podría mantener los cielos brumosos.

El problema para el partido del domingo, según Joel Dreessen, meteorólogo en Maryland, es que «algunos modelos empiezan a indicar que vamos a empezar a arrastrar algo de humo» hacia el sur, dijo a la AFP.

– Toxicidad itinerante –

En ciudades de todo el Medio Oeste y el noreste de Estados Unidos, la gente llevaba mascarillas al aire libre para filtrar el aire peligroso.

En Nueva York, las bibliotecas y las estaciones de tren las repartían gratuitamente.

Chris Carlsten, que estudia los efectos del humo de incendios en la salud en la Universidad de Columbia Británica, dijo a la AFP que las finas partículas contaminantes de los incendios forestales afectan especialmente a los pulmones, mientras que la contaminación de los vehículos se inclina ligeramente más hacia efectos en el corazón.

Afirmó que las columnas de humo pueden estar llenas de restos de madera y vegetación, pero también de pintura, plástico o metal.

En zonas de Míchigan, Minnesota y Wisconsin, conocido como el Alto Medio Oeste, más cercano a los incendios, enfrentan un aire especialmente malo con índices de calidad del aire en el rango de «peligroso».

– Incendios y cambio climático –

Defensores del medio ambiente han subrayado la conexión entre los episodios reiterados de humo de incendios forestales y el cambio climático.

Mark Parrington, científico del Servicio de Monitoreo de la Atmósfera de Copernicus, dijo a la AFP que el cambio climático estaba creando las condiciones para una temporada de incendios más larga, con temperaturas del aire en superficie más altas y menor humedad en el suelo.

«Cuando se produce una ignición vemos estos incendios de escala realmente grande y persistente, donde los fuegos pueden arder durante semanas y semanas seguidas en verano».

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