Incendios en Europa pone en «situación dramática» a España y obliga a miles a evacuar en Francia

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España y Francia pidieron ayuda europea frente a la «situación dramática» provocada por los incendios forestales que rodean Madrid y forzaron a evacuar a cientos de personas por barco de una turística península en el suroeste de Francia.

«Estamos viviendo una situación dramática, no solo en distintas provincias españolas sino también en comarcas de países vecinos», dijo el jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, por los incendios que «están arrasando miles de hectáreas».

Ante la emergencia, el Ministerio del Interior español pidió el viernes el envío de «cuatro medios aéreos» al activar el mecanismo de protección civil de la Unión Europea, una solicitud a la que Grecia respondió enviando dos Canadair.

Imágenes de la Guardia Civil muestran llamas cerca de viviendas en San Martín de Valdeiglesias, y densas columnas de humo elevándose alrededor de Villa del Prado, dos localidades situadas a unos 60 km al oeste de Madrid.

Varias localidades siguen confinadas y más de 270 bomberos y militares están movilizados, según las autoridades.

En Francia el fuego tampoco da tregua, y arrasa cerca de la preciada región vinícola de Burdeos, en el suroeste del país, donde los incendios obligaron a residentes y turistas a huir de la península de Cap Ferret en barco, en plena temporada de vacaciones de verano.

Tres bomberos han perdido la vida en los últimos días en el sur de Europa, que sufre una ola de calor aún más intensa con temperaturas que superan los 40 °C en algunas zonas.

Este año es el segundo con más superficie quemada por incendios en la Unión Europea desde que empezaron los registros hace 20 años, según datos satelitales del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (Effis) analizados por la AFP.

Las autoridades francesas han ordenado a miles de turistas de la costa atlántica del suroeste que abandonen campings y alojamientos vacacionales, mientras los bomberos, con el apoyo de aviones cisterna, se apresuran a controlar el fuego.

Más de 23.000 personas han sido evacuadas en la región hasta el momento.

Las autoridades activaron el mecanismo de protección civil de la Unión Europea para solicitar ayuda, declaró el viernes el presidente Emmanuel Macron, quien advirtió de que la crisis seguía siendo «muy intensa».

La UE anunció que proporcionará tres aviones cisterna a Francia.

El sureste del país también se vio gravemente afectado, con decenas de incendios que se desataron y se avivaron por el viento. Las autoridades indicaron que desde el martes se habían destruido unas 25 viviendas.

– Italia y España en aprietos –

En España, el gobierno declaró el jueves por la noche el estado de emergencia en la Comunidad de Madrid y en la provincia de Ávila, cerca de la capital.

Esta medida tiene por objeto movilizar y centralizar más rápidamente los recursos para combatir los incendios que han provocado la evacuación de 10.000 personas en Madrid, y confía a la Unidad Militar de Emergencia (UME) la gestión de la crisis.

Además de la solicitud del Ministerio del Interior de España a la UE de «cuatro medios aéreos», la Comunidad de Madrid afirmó en X que «las condiciones meteorológicas, fundamentalmente el viento, complicarán las labores de extinción este viernes».

El incendio más importante se encuentra en la provincia de Guadalajara, a unos 100 km al norte de la capital, y ha arrasado 32.000 hectáreas en una semana. Cientos de bomberos siguen tratando de contener las llamas.

En Italia, miles de efectivos de emergencia luchaban contra decenas de incendios en Sicilia y en la región de Calabria, donde un responsable local afirmó que unos pirómanos habían provocado los incendios atando trapos empapados en líquido inflamable a la cola de gatos callejeros para propagar las llamas.

Un bombero falleció tras sentirse indispuesto mientras combatía las llamas en Sicilia, informó el ministro del Interior. El martes murieron dos bomberos mientras combatían otro incendio cerca del aeropuerto de Burdeos.

Los bosques arden con más facilidad porque la vegetación y los suelos europeos sufren desde hace meses una sequía acentuada por las olas de calor excepcionales que han atravesado el continente en junio y julio, y que han hecho evaporar más agua.

Es precisamente el cambio climático, causado principalmente por la combustión continuada del petróleo, del carbón y del gas, lo que vuelve más grave la sequía actual, concluyeron climatólogos del grupo World Weather Attribution en un estudio publicado el jueves.

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