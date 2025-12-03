Incendios forestales arrasan más de 21.000 hectáreas en la Patagonia argentina

Buenos Aires, 2 dic (EFE).- Incendios forestales arrasaron en la última semana más de 21.000 hectáreas en la provincia de Chubut, en la Patagonia argentina.

Dos focos iniciados el pasado 26 de noviembre en el municipio de Trelew, cercano a la capital de la provincia de Chubut, consumieron 15.550 y 5.984 hectáreas respectivamente, según informaron los Bomberos Voluntarios del municipio.

«Detrás de cada metro avanzado por el fuego hubo arduo trabajo, coordinación permanente, toma de decisiones bajo presión y un despliegue operativo pocas veces visto en nuestra región», expresaron los bomberos de Trelew en su página de Facebook.

El operativo de emergencia implicó enfrentar condiciones climáticas adversas, trasladarse por terrenos complejos y sostener guardias continuas, según explicaron.

Según informaron los medios locales, los incendios se habrían iniciado por la caída de rayos y se agravaron por las temperaturas superiores a los 30 °C, condiciones de viento y la baja humedad reinante.

Ante las condiciones meteorológicas previstas y el aumento del riesgo de incendios forestales, el Gobierno del Chubut decretó el pasado 12 de noviembre el Estado de Emergencia Ígnea hasta el 30 de abril de 2026.

En declaraciones a Jornada Radio, el jefe del cuerpo de Bomberos Voluntarios de Trelew, Daniel Otero, aseguró que la intensidad con la que ardió el combustible vegetal demuestra que se va a «afrontar un verano muy, muy complicado”.

La Agencia Federal de Emergencias (AFE) de Argentina informó este martes sobre otros dos focos controlados y uno activo en la provincia, que comenzaron a mediados de noviembre.

Además, en la provincia de Catamarca, al norte del país, hay más de 800 hectáreas afectadas por incendios distribuidos en cinco focos, sobre los que se están empleando aviones vigías e hidrantes.

Durante los meses de enero y febrero de 2025, la sequía, las altas temperaturas y fuertes vientos generaron focos en más de 37.000 hectáreas en Chubut, Río Negro y Neuquén que dañaron viviendas y ecosistemas locales. Fueron los peores que se han registrado en esa región del sur del país en tres décadas. EFE

