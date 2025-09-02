The Swiss voice in the world since 1935

Incendios forestales en el noroeste de Turquía obligan a evacuar seis aldeas

Estambul, 2 sep (EFE).- Dos incendios forestales en la provincia de Kastamonu, en el boscoso noroeste de Turquía, han forzado a las autoridades a evacuar a más de 400 personas de seis aldeas, al tiempo que amenazan la provincia vecina.

Ambos fuegos, uno declarado el domingo y el otro ayer, se expanden en los montes del linde entre la provincia de Kastamonu y la de Karabük, a apenas una veintena de kilómetros del pintoresco valle de Safranbolu, un popular destino turístico.

Los dos frentes distan solo unos cinco kilómetros uno del otro y las labores de extinción son difíciles debido a los abruptos roquedales y barrancos de la zona, explicó hoy el ministro de Agricultura y Bosques, Ibrahim Yumakli.

Las autoridades han evacuado esta madrugada a 437 vecinos, junto a casi 500 animales de granja, de seis pueblos de la zona, mientras las llamas se acercaron a menos de 100 metros de alguna aldea, informa la agencia turca Anadolu.

Otro incendio, activo ayer en la provincia vecina de Bartin, costera del mar Negro, se ha conseguido controlar del todo hoy, al igual que otros dos focos en Aydin y Denizli, en el suroeste de Anatolia, dijo Yumakli.

El ministro explicó que Turquía ha sufrido tres grandes olas de incendios este verano, la primera entre finales de junio y principios de julio, la segunda a finales de julio, mientras que la tercera, aún vigente, empezó a finales de agosto.

Desde inicios del año, los bomberos han intervenido en unos 2.500 incendios forestales y en 3.300 fuegos declarados en zonas agrícolas, detalló Yumakli en una rueda de prensa, difundida en su cuenta de la red X.

Varios meses de sequía, con menos precipitaciones de lo habitual sobre todo en el oeste de Anatolia, que desde hace semanas obligan a imponer graves restricciones del suministro de agua en la provincia de Esmirna, han facilitado la expansión de los incendios.EFE

