Incendios sin control que arrasan España y Francia fuerzan a evacuar más de 300.000 personas

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Los incendios arrasaban el sábado en Francia y España, con nuevas evacuaciones ordenadas por la noche cerca de Burdeos y al oeste de Madrid, metrópolis confrontada al «peor» fuego de su historia.

Más de 300.000 «refugiados del fuego» han sido evacuados en Francia y las cercanías de la capital española.

En el oeste de la región de Madrid dos fuegos forestales independientes se unieron el viernes para convertirse en un enorme incendio que estuvo a punto de fusionarse con otro más en la vecina región de Castilla y León.

Las llamas ya han quemado 25.000 hectáreas en Madrid y la aledaña provincia de Ávila, y más de 60.000 personas (una cifra revisada a la baja) se han visto obligadas a abandonar sus hogares según las autoridades, que calificaron el incendio como el «peor de la historia» en la región madrileña.

A última hora del sábado, el Ministerio del Interior de España anunció una serie de nuevas evacuaciones mientras los incendios forestales arrasaban cerca de Madrid, incluida la provincia de Toledo, al suroeste de la capital española.

«La situación es compleja», declaró a la prensa el ministro español Fernando Grande-Marlaska. «Las condiciones meteorológicas —como han visto a lo largo del día— no han ayudado en absoluto. La noche que tenemos por delante no se presenta favorable; no será fácil para nosotros», advirtió.

Aunque todavía lejos de la capital, las llamas afectan a municipios residenciales bastante poblados, a menudo rodeados de colinas, zonas boscosas y matorrales que propician la propagación del fuego.

«Pensé que se iba a incendiar todo, la casa, todo. Ya había alistado una maleta para cosas básicas», contó la peruana Jacqueline Villafranca, de 38 años, que el viernes fue evacuada de la localidad de Navalagamella (3.000 habitantes) y trasladada en autobús junto a su marido y sus dos hijas, de 16 y 2 años, al municipio madrileño de Alcobendas.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, afirmó este sábado desde una de las zonas afectadas que la «prioridad» es «salvaguardar vidas».

La situación «sigue siendo compleja» porque «las temperaturas han bajado pero no sabemos exactamente cuál va a ser la evolución de los vientos», agregó.

El gobierno regional de Madrid indicó en X que más de 2.000 personas estaban siendo atendidas en 14 centros de urgencias.

– «Desolación» –

En Francia, el fuego se concentra en dos departamentos del suroeste del país, Gironda y Las Landas, y se teme que amenace la ciudad de Burdeos.

La prefectura de Gironda ordenó el sábado por la noche 55.000 nuevas evacuaciones en municipios de las afueras de Burdeos «ante la reactivación del incendio» que devasta la región desde el miércoles, según anunció.

Con esta nueva operación, el número de personas evacuadas en Gironda a causa de los incendios supera ampliamente la barrera de las 200.000.

Desde el miércoles, unas 167.000 personas ya habían sido instadas a abandonar su domicilio o lugar de veraneo en la zona.

Según los bomberos de Gironda, contactados por la AFP, el fuego presenta una virulencia que ha reactivado la formación del fenómeno de «pirocumulonimbo», durante el cual el fuego «crea su propio viento, con remolinos, y se vuelve errático e incontrolable».

«Es la desolación», suspira Matthieu Plessis, de 40 años, al descubrir el sábado sus gallinas con el plumaje ennegrecido y las ruinas aún humeantes de su casa, cercana a la localidad de Lège-Cap-Ferret, en Gironda.

«Fue un infierno. A las tres de la tarde era de noche, de tanto humo que había», cuenta.

Las llamas en Gironda ya han arrasado más de 32.000 hectáreas, tres veces la superficie de París, y han destruido al menos 140 viviendas, según las autoridades.

Francia movilizará un total de 1.500 militares para apoyar las evacuaciones y proteger las viviendas que hayan quedado sin vigilancia. Además utilizó por primera vez un avión militar de transporte A400M para descarga de productos para ralentizar el fuego.

«Reconstruiremos, repararemos y estaremos presentes todo el tiempo que sea necesario» en las zonas más afectadas, aseguró el sábado el presidente Emmanuel Macron en X.

En lo que va de año, los incendios han quemado más de 168.000 hectáreas en España, según el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS). Y en Francia 98.000, según el ministro del Interior galo, Laurent Nuñez.

Estos incendios son consecuencia de la mayor inflamabilidad de los bosques y la vegetación debido a la sequía y a las olas de calor excepcionales que se han sucedido desde junio en Europa, consecuencia, según los científicos, del cambio climático.

Una persona murió en otro incendio en la localidad de Manises, cerca de la ciudad de Valencia, en el este de España, aunque el fuego ya fue controlado, indicó el ayuntamiento.

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