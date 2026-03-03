Incertidumbre entre los países árabes en la ITB ante el impacto de la guerra en O. Medio

Berlín, 3 mar (EFE).- Un clima de incertidumbre reina este martes en los pabellones dedicados a los países árabes en la feria de turismo ITB, la mayor del sector y que arrancó en Berlín en el día de hoy, ante el posible impacto de la escalada bélica que comenzó el sábado con los bombardeos de EE. UU. e Israel sobre Irán.

Varias fuentes dijeron a EFE que los representantes oficiales y el personal de varios países ribereños del golfo Pérsico no habían conseguido viajar a Berlín debido a las cancelaciones de vuelos que se han producido en los últimos días, lo que en algunos casos obligó a cancelar actos programados para la feria.

Aunque remitieron a los comunicados oficiales de los respectivos Gobiernos, las fuentes admitieron sentir incertidumbre ante cómo podrían evolucionar los acontecimientos en los próximos días y subrayaron que es demasiado pronto para estimar qué impacto puede tener la guerra para el turismo en los países del Golfo, considerados hasta ahora muy seguros.

«Visit Qatar está poniendo hoteles a disposición de los turistas que se han quedado varados, está asumiendo los costes y cuidando de que se cumplen todas las medidas de seguridad y de que los huéspedes están bien atendidos», declaró a EFE Kendra Mietke, responsable de prensa de la representación en Alemania de este organismo público de promoción del turismo en Catar.

La ITB inició este martes su sexagésima edición, con Angola como país invitado, en la que participarán aproximadamente 6.000 expositores de 160 países y en la que se cuenta con aproximadamente 100.000 participantes.

Desde el sábado, la Fuerza Aérea de Israel ha llevado a cabo más de 1.000 incursiones en Irán, según informó este martes un jefe de inteligencia del Ejército, bajo anonimato, unos ataques que, sumados a los de EE. UU., han causado ya la muerte de 787 personas, según datos de la Media Luna Roja.

Las represalias iraníes contra Israel y contra objetivos estadounidenses en Oriente Medio han provocado la suspensión de temporal de los vuelos en la región, que la Agencia de Seguridad Aérea Europea (AESA) recomienda a las aerolíneas evitar por lo menos hasta el próximo viernes.EFE

