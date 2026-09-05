Incertidumbre y miedo en la zona afectada por explosiones en un cuartel militar en Bolivia

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La Paz/Viacha, 5 sep (EFE).- Sensaciones de incertidumbre y miedo predominaban este sábado entre los pobladores del municipio boliviano de Viacha, sobre todo los directamente afectados por las dos explosiones ocurridas en la víspera en un cuartel militar, que hasta el momento han dejado dos fallecidos, 14 desaparecidos y 84 heridos.

«La verdad, fue un susto grande (…). Ha empezado a temblar como un terremoto», dijo a EFE Esther Cruz, una vecina del Regimiento de Artillería Mecanizada RAM-2 ‘Bolívar’, en cuyo Centro General de Mantenimiento se habrían originado las explosiones registradas el viernes en la tarde.

Los vidrios y techo de su casa quedaron destrozados, las paredes se rajaron y el revestimiento continuaba cayéndose esta mañana, además de que la explosión hizo que una piedra le abolle el vehículo, según comentó Cruz.

Esther Chambi, que también vive cerca del regimiento, comentó por su parte que la situación que vivieron el viernes «ha sido de gran pena y gran tristeza por toda la gente afectada, empezando por los del mismo cuartel».

«Nosotros somos vecinos del cuartel y en este momento estamos afligidos por la situación, ya que todos nuestros inmuebles están afectados. Tenemos personas de la tercera edad», dijo Chambi a EFE.

Según la mujer, hay áreas que están sin agua potable, ni energía eléctrica y se sienten vulnerables y «en una incertidumbre total» al ver los destrozos en sus casas.

La primera información oficial sobre el suceso señaló que hubo una «detonación accidental» de material pirotécnico.

Aunque luego, el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, aclaró que fueron dos explosiones, la primera que «habría involucrado pólvora negra correspondiente a material pirotécnico» almacenado en el cuartel y en la segunda, que fue de mayor magnitud, se esperan los resultados de pericias e investigaciones para determinar cuál fue el «material involucrado».

Mirka Murguía, otra vecina del cuartel, puso en duda que las explosiones fueran «solamente» por pirotecnia, por los daños que dejaron.

«Tenemos rajaduras en la casa, tenemos vidrios rotos, puertas, chapas, todo ha volado y no es posible que nadie se haga cargo», lamentó Murgía y señaló que los vecinos están «en una total incertidumbre», sin saber si ya se retiró todo el material peligros, o si podría haber otra explosión.

Las tres mujeres y otros vecinos permanecían fuera del cordón de seguridad que establecieron policías y militares en las calles aledañas al regimiento.

Riesgo latente

Pasado el mediodía de este sábado, Justiniano ofreció otro informe que mantiene por el momento el registro de «dos personas fallecidas oficialmente confirmadas, 14 miembros del personal (militar) que todavía no han sido localizados» y 84 personas heridas, de las que al menos 47 ya recibieron el alta médica.

El ministro sostuvo que «una persona no localizada no significa una persona fallecida» y remarcó que «cualquier nueva información» al respecto será comunicada solo «cuando esté oficialmente verificada».

En cuanto a las labores en la zona, Justiniano advirtió que «el riesgo en el área todavía es alto» y que se realiza un trabajo previo especializado antes de permitir el ingreso de maquinaria pesada para remover los escombros.

Explicó que también se está evacuando «material bélico» que se encontraba en otro depósito del cuartel que sufrió daños por las explosiones y advirtió a los habitantes de Viacha que todavía no es seguro acercarse a la zona.

Además, en el cuartel se encontraron «boosters», que, según explicó un perito de la Policía, un «explosivo multiplicador», es decir que «al entrar en contacto con otro explosivo que detona, va a multiplicar su carga», lo que explicaría el «tipo de detonación» ocurrido, señaló el experto.

Justiniano sostuvo que «la prioridad siguen siendo las personas, sus familias y la seguridad de la población». EFE

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