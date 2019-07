Switzerland mediates in Cameroon crisis

Personal del presidente camerunés arrestado en Ginebra 03 de julio de 2019 - 17:12 La policía suiza arrestó a seis miembros del personal del presidente de Camerún, Paul Biya, en el marco de la investigación de un ataque contra un periodista en Ginebra la semana pasada. Cinco son interrogados y uno fue liberado al contar con pasaporte diplomático. Las detenciones tuvieron lugar el martes, según un comunicado del departamento de justicia del cantón de Ginebra. Las investigaciones dan seguimiento a la denuncia presentada por un periodista de la cadena pública suiza RTS a raíz de un incidente ocurrido el 26 de junio frente al hotel InterContinental de la ciudad. Los miembros del equipo de seguridad de Biya habrían agredido al comunicador despojándolo de una bolsa en la que llevaba su teléfono móvil y su billetera. Los artículos confiscados fueron devueltos posteriormente. El incidente tuvo lugar el miércoles 27 de junio durante una manifestación en las afueras del hotel donde se alojaba Biya y condujo a las autoridades suizas a convocar al embajador de Camerún a Berna. “Tales incidentes son inaceptables. La libertad de prensa está protegida y debe ser respetada”, le habrían dicho. Esa misma semana, el Ministerio de Asuntos Exteriores suizo anunció que Suiza estaba actuando como facilitador en la crisis del noroeste y suroeste de Camerún. Unos 250 manifestantes antiBiya regresaron al hotel el sábado y fueron dispersados con gases lacrimógenos y cañones de agua después de que algunos trataron de romper las líneas policiales. Un informe de 2018 del Proyecto de Reporte del Crimen Organizado y la Corrupción (OCCRP, por sus siglas en inglés) acusó a Biya de pasar una parte considerable de su tiempo en el extranjero desde que llegó al poder en Camerún en 1982, en gran parte en hoteles de lujo en Ginebra.