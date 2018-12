Fire in Solothurn kills six people, including children

Seis víctimas fatales de incendio en Solothurn 26 de noviembre de 2018 - 08:23 Seis personas, incluidos niños, perdieron la vida el domingo por la noche durante el incendio de un inmueble en la noroccidental ciudad suiza de Solothurn. Otros de los aproximadamente 20 habitantes del edificio fueron hospitalizados. Las causas del siniestro son aún desconocidas. El incendio se inició después de las 2:00 de la madrugada en una de las plantas inferiores, según las primeras investigaciones de la policía cantonal. Inmediatamente causó mucho humo que se extendió por todo el edificio. Al amanecer, los bomberos habían controlado el fuego. Los residentes de los edificios vecinos, que también habían sido evacuados preventivamente, pudieron volver a sus hogares.