Indígenas amazónicos de Ecuador presentan proyectos educativos comunitarios al Gobierno

Quito, 20 ene (EFE).- Un centenar de indígenas de tres nacionalidades de la Amazonía ecuatoriana entregaron este martes al Ministerio de Educación sus proyectos educativos comunitarios (PEC), trabajados durante los últimos cinco años, para que se los incluya en la malla curricular a fin de reforzar la enseñanza ancestral.

Tras una marcha con cantos, bailes y tambores, por una de las principales avenidas del centro norte de Quito, en la que participaron ancianos, adultos y niños, los indígenas, delegados de las nacionalidades indígenas A’i Cofán, Waorani y Siekopai, presentaron al Ministerio el resultado de procesos participativos y diferenciados de educación propia, que combinan la transmisión de la cultura para la defensa del territorio y los temas del currículo regular.

Este trabajo lo realizaron las propias comunidades con el apoyo de equipo técnico y de las organizaciones Alianza Ceibo y Amazon Frontlines, e incluye la elaboración de diagnósticos, capacitación a docentes comunitarios e intercambios de experiencias con otros procesos nacionales e internacionales, entre otros.

La comunidad A’i Cofán, de Sinangoe; la Organización Waorani, de Pastaza, y la delegación de la nacionalidad Siekopaai exigieron al Ministerio de Educación tome en cuenta sus tradiciones y valores ancestrales y los incorpore en la malla curricular.

Nataly Saritama, abogada defensora de derechos humanos y de la naturaleza, que acompaña a los indígenas, aseguró en una rueda de prensa que los indígenas exigen y «no están pidiendo permiso» para la inclusión de los PEC «porque son una garantía para la supervivencia cultural y como nacionalidades indígenas».

«Están aquí para exigir el respeto a su derecho a la autodeterminación», indicó.

Wilmer Piaguaje, dirigente de educación de la nacionalidad Siekopaai, dijo que les preocupan los saberes ancestrales y las intromisiones externas.

Cuestionó que los «sabios» de las comunidades no hayan podido intervenir en los centros educativos, por lo que su PEC incluye su participación en la formación de saberes, «no solo saber escribir, sumar y restar».

Graciela Quenamá, maestra de la comunidad Sinangoe, recordó que enseña a los niños a hacer canastas, shigras (bolsos de fibra vegetal extraída de la penca, entre otros) y también el idioma ancestral «para que nuestros hijos no se olviden de nuestra cultura, nuestra identidad, y también para seguir recuperando todo lo que nuestros mayores han estado haciendo».

El secretario de Educación Intercultural Bilingüe del Ministerio, José Atupaña, dio la bienvenida a los indígenas, y subrayó que el Ministerio es «la casa de los pueblos y las nacionalidades.

Avanzó que el equipo técnico-pedagógico del Ministerio analizará los proyectos, que ya se aplican como planes piloto hace un par de años, y dijo no ver mayores inconvenientes pues el sistema de la institución «ya habla de los saberes ancestrales, la cosmovisión, del fortalecimiento de la lengua». EFE

