Indígenas de Ecuador celebran fallo que declara inconstitucional decreto sobre consultas

1 minuto

Quito, 8 jun (EFE).- La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) celebró este lunes la sentencia de la Corte Constitucional (CC) que declaró inconstitucional un decreto emitido durante el Gobierno de Guillermo Lasso (2021-2023) para regular la consulta prelegislativa a pueblos indígenas, afroecuatorianos y montubios.

En un comunicado, la Conaie sostuvo que el fallo confirma que los derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades no pueden regularse mediante decretos presidenciales aprobados por el Ejecutivo, sino a través de una ley orgánica aprobada por la Asamblea Nacional (Parlamento).

La consulta prelegislativa es un derecho reconocido en la Constitución ecuatoriana que busca garantizar que los pueblos y nacionalidades indígenas sean escuchados antes de que se adopten normas que puedan afectar a sus derechos.

No obstante, la Conaie expresó su preocupación porque, a pesar de su inconstitucionalidad, el decreto continuará vigente hasta que la Asamblea Nacional apruebe una ley sobre consulta prelegislativa.

La organización advirtió que ninguna institución del Estado debe aprovechar este período transitorio para realizar consultas «controladas desde el Gobierno» y pidió que cualquier proceso respete las autoridades y procedimientos propios de cada pueblo y nacionalidad.

Por ello, exigieron al Parlamento aprobar una ley orgánica de consulta prelegislativa construida con participación directa de los pueblos y nacionalidades. EFE

af/nvm