Indígenas de Ecuador piden que Lenín Moreno responda por «represión» en protestas de 2019

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Quito, 8 may (EFE).- La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) exigió este viernes a la Fiscalía que reactive las investigaciones sobre las «graves violaciones a los derechos humanos» ocurridas durante las protestas de octubre de 2019 y que el expresidente Lenín Moreno (2017-2021) responda dentro de los procesos abiertos.

«Han transcurrido más de seis años sin que la Fiscalía impulse diligencias efectivas ni esclarezca las responsabilidades políticas y estatales por la represión que dejó personas fallecidas, heridas, detenidas y perseguidas», señaló la organización indígena en un comunicado difundido tras el retorno de Moreno a Ecuador.

El expresidente aterrizó el pasado miércoles en el aeropuerto de Quito, cuatro días antes de la fecha convocada para el inicio del juicio del caso Sinohydro, en el que está acusado de cohecho por supuestamente haber recibido sobornos cuando era vicepresidente de Rafael Correa (2007-2017).

La Conaie, la organización social más grande de Ecuador, aseguró que la presencia de Moreno en el país «debe permitir que responda dentro de las distintas diligencias investigativas y procesos abiertos en Fiscalía sobre los hechos de octubre de 2019».

Además, la organización sostuvo que «la impunidad no puede convertirse en política de Estado» y reclamó «verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición».

Las protestas de octubre de 2019 estallaron en Ecuador tras el anuncio de la eliminación de los subsidios a los combustibles del entonces Gobierno de Moreno, lo que derivó en una serie de movilizaciones lideradas en gran parte por organizaciones indígenas, entre los días 3 y 13 de ese mes.

Durante las protestas murieron media docena de personas y más de 1.500 resultaron heridas, lo que provocó que Moreno diese un paso atrás en su decisión y derogara el decreto con el que eliminaba los subsidios.

El pasado 10 de marzo, la Corte Constitucional de Ecuador declaró que hubo detenciones ilegales y arbitrarias por parte de la fuerza pública durante las protestas y determinó que se produjo la «privación de libertad ilegal y arbitraria» de seis adolescentes de entre 14 y 17 años, dos de ellos pertenecientes a comunidades indígenas. EFE

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