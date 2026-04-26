Indígenas piden en Colombia que nadie extraiga los recursos naturales de sus territorios

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Santa Marta (Colombia), 26 abr (EFE).- Indígenas de más de 100 comunidades del mundo pidieron este domingo en la ciudad colombiana de Santa Marta, donde se celebra la primera Conferencia para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles, que nadie extraiga los recursos naturales de sus territorios.

Los representantes de comunidades de África, América, Asia y Oceanía participan en la pre-asamblea de pueblos, ruta indígena, donde se organizan para llevar un mensaje al segmento de alto nivel de la conferencia, que se realizará los próximos martes y miércoles y contará con la participación, entre otros, del presidente colombiano Gustavo Petro.

«Los pueblos indígenas del mundo (…) hemos hecho unos reclamos históricos, como es la no extracción de los recursos naturales de nuestros territorios, que nuestros recursos, que están allí en el territorio, estén intactos, estén quietos», expresó a EFE el secretario general de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (Opiac), Óscar Daza.

El líder indígena, quien hace parte del pueblo Karebaju, que habita los departamentos amazónicos de Caquetá y Putumayo, recordó que los combustibles fósiles han «impactado y traído muchas consecuencias, muchos problemas» a las regiones que habitan.

«Como pueblos indígenas queremos que de alguna manera esas luchas históricas se vean reflejadas y recogidas aquí por los diferentes Estados. Estamos reunidos entre diferentes pueblos indígenas», explicó.

En ese sentido, Daza manifestó que los participantes están unidos para señalar la urgencia de que sus «territorios deban de estar protegidos de cualquier tipo de extracción», no solo de petróleo, gas y carbón, sino también de minerales.

«Esperamos que en este espacio interno que tenemos los pueblos indígenas podamos unificar criterios, unificar posiciones y poder llevar una sola voz como pueblos indígenas y que verdaderamente sean recogidas nuestras propuestas», añadió el secretario general de la Opiac.

La primera Conferencia para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles, organizada por Colombia y Países Bajos, comenzó el viernes y cuenta con la participación de representantes gubernamentales de más de 56 países.

También asisten académicos, parlamentarios, sindicatos, indígenas, afrodescendientes, ONG, sociedad civil organizada, juventudes, campesinos, parlamentarios, sector privado y banca multilateral.

En Santa Marta, las partes dialogan durante una semana sobre acciones concretas para poner en marcha mecanismos financieros, fiscales, regulatorios y de cooperación internacional que permitan implementar la transición energética.

Lucha contra explotación petrolera en Ecuador

El vicepresidente de la Nacionalidad Achuar del Ecuador (NAE), Edison Canelos, denunció que el Gobierno de su país quiere expandir la extracción de petróleo en la provincia amazónica de Pastaza, por lo que las comunidades indígenas de esa región tomaron la decisión de «hacer resistencia».

«Sin previo consentimiento, sin previa consulta, sin previa decisión, sin previa actuación de los dueños del territorio, que somos las nacionalidades indígenas, (el Gobierno del presidente Daniel Noboa) ha tomado la decisión de hacer bloques de exploración petrolera», expresó Canelos a EFE.

Por eso la NAE viajó a Santa Marta para sentar su posición de que quieren «dejar el petróleo bajo la tierra por muchos años» y que sus hijos tengan «un desarrollo diferente».

Entre los ejemplos de lo que proponen para una transición sostenible está aprovechar de otra forma la selva, donde hay «muchas formas de captar recursos o fomentar la economía, como bioemprendimientos, turismo comunitario y una producción más natural». EFE

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(foto)(video)

La Agencia EFE contó con la ayuda del Ministerio de Ambiente de Colombia para la difusión de este contenido.