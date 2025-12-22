Indígenas retienen a 18 militares en un enclave guerrillero de Colombia

Al menos 18 militares colombianos fueron retenidos el domingo por pobladores del departamento del Chocó, en el oeste del país, cuando realizaban un operativo contra la guerrilla del ELN, informó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

El ministro tildó la acción de «secuestro» y detalló en X que los uniformados «fueron rodeados por cerca de 200 personas y trasladados por la fuerza, en contra de su voluntad, a un resguardo indígena».

Las detenciones de militares y policías son comunes en Colombia en zonas controladas por grupos armados y con poca presencia estatal.

Autoridades sostienen que en estas retenciones participan pobladores, en su mayoría campesinos, que actúan manipulados u obligados por las organizaciones ilegales que operan en la zona.

Sánchez dijo que los militares estaban en una zona rural del municipio de Carmen de Atrato, en el Chocó, en una operación contra el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

«Estas operaciones tienen como propósito proteger a la población civil —en especial a las comunidades indígenas— frente a amenazas como el reclutamiento de menores, el desplazamiento forzado y otros hechos asociados a la violencia», anotó el ministro.

La gobernadora del Chocó, Nubia Córdoba, señaló que tras «la retención de 18 soldados que se encontraban en el cumplimiento de sus deberes legales, por parte de la guardia indígena», llamó a un «consejo de seguridad extraordinario» para buscar la liberación de los uniformados.

Sánchez enfatizó que restringir el trabajo militar «pone en grave riesgo, precisamente, a las comunidades que requieren mayor protección».

«Ninguna causa ni mecanismo de presión social justifica la privación de la libertad ni la vulneración de los derechos humanos de nuestros militares», añadió el ministro.

En septiembre 72 militares fueron retenidos por cientos de pobladores en el Cañón del Micay, un enclave para la producción de cocaína dominado por rebeldes disidentes de las extintas FARC.

Un mes antes, otros 33 uniformados fueron liberados tras pasar tres días retenidos en el departamento del Guaviare.

Inmersa en una guerra interna de medio siglo que enfrenta a guerrillas, narcotraficantes y fuerzas estatales, Colombia vive su peor crisis de seguridad en la última década.

