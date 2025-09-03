Indagan el homicidio de un funcionario del gobierno de Guerrero, en el sur de México

Ciudad de México, 3 sep (EFE).- Autoridades del sureño estado mexicano de Guerrero iniciaron una investigación por el asesinato de Hossein Nabor Guillén, subsecretario de Política Social de la Secretaría de Bienestar de aquel estado, quien fue ultimado a balazos la tarde del martes en el municipio de Tixtla, donde fue alcalde.

En un comunicado, la Fiscalía General del Estado de Guerrero informó que se encuentra realizando la investigación sobre el homicidio del funcionario, cercano a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, del oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

De acuerdo con medios locales, el ataque ocurrió mientras Nabor Guillén circulaba sobre la carretera Chilpancingo-Tixtla.

“Tras recibir el reporte, elementos de la Policía Investigadora Ministerial (PIM) y peritos de la Coordinación de los Servicios Periciales se trasladaron de inmediato al lugar para realizar el procesamiento del sitio, así como el levantamiento y análisis de indicios que permitan esclarecer lo ocurrido e identificar a él o los probables responsables”, apuntó la Fiscalía.

Hossein Nabor fue presidente municipal de Tixtla entre 2015 y 2018, tras ello se incorporó a Morena como parte del grupo del senador Félix Salgado Macedonio, padre de la actual gobernadora, y actualmente era el subsecretario de Política Social de la Secretaría del Bienestar en el actual gobierno estatal.

Tras conocerse el asesinato, Salgado Pineda expresó en redes sociales sus condolencias a familiares y amigos de la víctima.

“Con respeto y profundo cariño, expreso mi más sentido pésame a la familia de nuestro amigo y compañero Hossein Nabor Guillén, Subsecretario de Política Social de la Secretaría de Bienestar del Estado de Guerrero”, señaló.

Aseguró que su partida deja “un gran vacío en nuestros corazones” y destacó que el funcionario fue un “hombre comprometido” con las causas del pueblo, además de generoso, solidario y siempre dispuesto a servir a los demás.

“Su recuerdo vivirá por siempre entre quienes tuvimos el privilegio de caminar a su lado. Descanse en paz”, concluyó.

Durante la conferencia de prensa matutina, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, evitó hablar sobre el tema y aseguró que será el gabinete de Seguridad el encargado de dar detalles sobre el crimen del político.

El Gobierno de México reportó una caída del 25,3 % en los primeros diez meses de la presidencia de Claudia Sheinbaum, al pasar a 64,9 en julio frente a los 86,9 de septiembre de 2024, último mes del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).

Sin embargo, en estos seis meses Guerrero ha ocupado el sexto lugar en asesinatos de los estados del país, con 5,9 % del total de homicidios a nivel nacional, lo que ha afectado a sus principales ciudades, como su capital, Chilpancingo, y Acapulco, uno de los principales puertos turísticos de México. EFE

