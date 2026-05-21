Indep. del Valle del técnico uruguayo Papa en su mejor momento ante Libertad de Ecuador

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Guayaquil (Ecuador), 21 may (EFE).- El Independiente del Valle, dirigido por el uruguayo Joaquín Papa, saldrá este viernes a defender el liderato que ostenta con 34 puntos en Ecuador y su gran momento en Copa Libertadores, tras la goleada por 4-1 sobre el paraguayo Libertad con la clasificación a los octavos de final.

El éxito del Independiente se rubrica con el título de la Supercopa Ecuador del miércoles pasado ante Universidad Católica, la ventaja de 11 puntos de sus inmediatos perseguidores en su país y la clasificación a octavos de final de la Libertadores como fruto del gran nivel individual y colectivo del equipo.

Una de las razones para los buenos resultados del cuadro del Valle pasa por el trabajo de Papa, que ha recuperado el nivel individual de todo el plantel, que le otorga una gran solvencia colectiva por más que recurra a una rotación permanente de la plantilla.

Por su parte, el Libertad atraviesa un gran bajón en la disputa de la Liga Pro, y el martes pasado quedó eliminado de la Copa Ecuador, el otro torneo profesional ecuatoriano, a manos de Liga de Portoviejo, un equipo que milita en la segunda división ecuatoriana.

Los inmediatos perseguidores del cuadro del Valle: Universidad Católica, Barcelona, Liga Deportiva Universitaria de Quito y Deportivo Cuenca, con 23 unidades cada uno, están lejos no solo en puntos, sino también en rendimiento futbolístico.

La Católica saldrá ante el Orense por resarcirse de la mala campaña en la Liga Pro y la reciente derrota ante el cuadro del Valle por el título de la Supercopa Ecuador, pero su propósito podría estrellarse ante el buen momento que atraviesa el Orense del técnico colombiano Hernán Torres.

El Barcelona podría pagar tributo al esfuerzo de su crucial partido de este jueves por la Libertadores en su visita a la Universidad Católica, de Chile, a domicilio del Delfín, de Manta, el próximo domingo.

Liga reaparecerá ante Deportivo Cuenca, tras el reciente enfrentamiento ante el argentino Lanús y su virtual clasificación a octavos de final de la Libertadores, mientras el Cuenca buscará la revancha tras el empate de local con sabor a derrota ante el Deportivo Recoleta, de Paraguay, por Copa Sudamericana.

El Aucas, al igual de Orense, tiene 22 puntos, y procurará aprovecharse de la mala campaña del Manta, que esta último en la tabla de posiciones.

– Partidos de la decimoquinta fecha de la Liga Pro de Ecuador:

– Viernes: Independiente del Valle-Libertad.

– Sábado: Mushuc Runa-Guayaquil City; Orense-Universidad Católica y Deportivo Cuenca-Liga Deportiva Universitaria de Quito.

– Domingo: Técnico Universitario-Leones del Norte; Emelec-Macará y Delfín-Barcelona.

– Lunes: Aucas-Manta. EFE

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