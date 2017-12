Derechos de autor

Todos los derechos reservados. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch están protegidos por los derechos de autor. Solo se permite su utilización para fines personales. Cualquier uso de contenidos de la oferta web que excede esta finalidad, especialmente su difusión, modificación, transmisión, almacenamiento y copia, solo puede tener lugar con el previo consentimiento por escrito de swissinfo.ch. Si tiene interés en un uso en estos términos, le rogamos que nos envíe un correo electrónico a contact@swissinfo.ch.

Más allá del uso personal, se permite únicamente la colocación de un hiperenlace a un contenido específico en el propio sitio web o en un sitio web de terceros. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch solamente pueden incorporarse respetando su integralidad y en un contexto sin publicidad. Para todo soporte lógico, directorio, todos los datos y sus respectivos contenidos de la oferta web de swissinfo.ch que explícitamente se ponen a disposición para descargar, se otorgan licencias exclusivas y no transferibles que se limitan a la descarga y al almacenamiento en equipos personales. Todos los derechos extensibles que van más allá, continúan siendo de la propiedad de swissinfo.ch. No se admite, en particular, la venta o cualquier tipo de uso comercial.

Reproducir artículo

Suiza, dispuesta a mediar entre Madrid y Barcelona Belén Couceiro 06 de octubre de 2017 - 10:02 El Ministerio suizo de Asuntos Exteriores está dispuesto a crear una plataforma de diálogo entre el Gobierno de España y las autoridades catalanas. Así lo ha confirmado este viernes a la radio y televisión suiza de habla francesa (RTS). Las autoridades suizas están “en contacto con las dos partes”, según ha confirmado el Ministerio de Exteriores a RTS. Están estudiando todas las solicitudes de mediación que reciben y que responden de forma positiva en la medida de los posible. El Ministerio que encabeza Didier Burkhalter rehúsa dar más detalles sobre las conversaciones que se están llevando a cabo. Se trata de una medida para no comprometer la imparcialidad de Suiza y evitar que una de las dos partes pueda acusarla de tomar partido. Esta iniciativa se inscribe dentro de los denominados ‘buenos oficios’, que son uno de los pilares de la política exterior de Suiza. ¿Qué son los buenos oficios? Se habla de buenos oficios cuando un tercero ofrece su mediación para poner fin a una controversia o para facilitar el contacto entre dos partes en conflicto. Más generalmente este término se aplica a cada iniciativa destinada a favorecer la paz y la cooperación internacionales. Como Estado neutral, Suiza ha hecho de los buenos oficios uno de los pilares de su política exterior. Los buenos oficios pueden adquirir formas muy diversas: organización de conferencias internacionales, representación de intereses de países extranjeros, acogida de organizaciones internacionales. ¿Suiza como modelo? El sistema político de Suiza podría servir de modelo para redefinir el encaje de Cataluña en España. El federalismo, junto con la democracia y la neutralidad, es parte de la identidad suiza y contribuye a preservar unidas diversas lenguas, religiones y culturas. ¿Cómo podría aplicarse en España? En un artículo de opinión que publicamos la semana pasada, Daniel Ordás, abogado en Basilea y promotor de Reforma 13, explica cómo podría aplicarse el modelo suizo en España.