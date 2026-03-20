Independiente busca recuperarse bajo la presión de cinco equipos por liderato en Ecuador

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Guayaquil (Ecuador), 20 mar (EFE).- El campeón defensor del título en Ecuador, el Independiente del Valle, se enfrentará el próximo domingo a Técnico Universitario con la urgencia de recuperarse de sus recientes tropiezos, bajo la presión de cinco equipos que amenazan su liderato.

El conjunto del Valle, que comenzó con fuerza el torneo con tres triunfos consecutivos, cedió un empate 2-2 en casa ante Aucas en la cuarta fecha y, el jueves, cayó 2-0 sin mayor resistencia frente a Emelec. Pese a ello, se mantiene en la cima con 10 puntos.

La presión inmediata la ejerce Macará, con 9 unidades, que se medirá a Deportivo Cuenca, dirigido por los argentinos Federico Paz y Gastón Blanc, junto al uruguayo Franco Posse.

También podrían superarlo Universidad Católica, Libertad, Técnico Universitario y Barcelona, todos con 8 puntos.

Universidad Católica visitará a Barcelona, cuyo rendimiento ha sido irregular, pese a haber logrado la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores tras eliminar, contra todo pronóstico, a Argentinos Juniors y Botafogo, ambos como visitante.

Libertad, por su parte, buscará el liderato en su visita a Delfín, en la ciudad portuaria de Manta, mientras que Técnico Universitario recibirá a Independiente del Valle en su estadio, alentado por su reciente victoria 1-0 como visitante ante Aucas.

A la lucha por el primer lugar también se han sumado Liga Deportiva Universitaria de Quito, Deportivo Cuenca y Delfín, con 7 puntos cada uno.

Liga de Quito, liderada por el brasileño Deyverson y el paraguayo Rodney Redes, recibirá a Manta; Deportivo Cuenca será local ante Macará, y Delfín se enfrentará a Libertad.

– Partidos por la sexta fecha de la liga profesional ecuatoriana:

– Sábado: Delfín-Libertad; Deportivo Cuenca-Macará y Liga de Quito-Manta.

– Domingo: Técnico Universitario-Independiente del Valle; Barcelona-Universidad Católica y Mushuc Runa-Emelec.

– Lunes: Aucas-Orense y Guayaquil City-Leones del Norte. EFE

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