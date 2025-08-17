Independiente cayó ante Vélez y llega urgido al cruce con Universidad de Chile

2 minutos

Buenos Aires, 16 ago (EFE).- Independiente sufrió este sábado una derrota por 2-1 ante Vélez Sarsfield como visitante por la quinta jornada del Torneo Clausura argentino, y llegará urgido de un buen resultado al cruce del próximo miércoles ante Universidad de Chile, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

En un encuentro donde se sancionaron tres penaltis, el ‘Fortín’ se impuso con las conquistas de Dilan Godoy y Braian Romero, mientras que el chileno Felipe Loyola estableció el transitorio empate para el ‘Rojo’.

Con esta derrota, el Independiente de Julio Vaccari se mantiene en el sótano del Grupo B con apenas dos puntos y ahora deberá afrontar en casa la vuelta de los octavos de final de Copa Sudamericana ante Universidad de Chile, que se impuso por 1-0 en la ida disputada en Santiago.

Vélez Sarsfield, por su parte, luego de empatar sin goles como visitante ante el Fortaleza brasileño, buscará sellar de local su clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores.

En otros resultados registrados este sábado, Platense se impuso por 2-1 ante San Lorenzo, Huracán doblegó por 1-0 a Argentinos Juniors y Rosario Central igualó 1-1 con Deportivo Riestra.

El viernes, en el comienzo de esta fecha, Racing Club había caído como local por 1-2 ante Tigre, Unión se había impuesto por 0-4 frente a Instituto y Aldosivi había igualado 0-0 con Belgrano.

La continuidad de la quinta jornada tendrá este domingo la visita de Boca Juniors a Independiente Rivadavia y el duelo de River Plate ante Godoy Cruz en el Estadio ‘Monumental’ en un menú de seis encuentros. EFE

