The Swiss voice in the world since 1935

Independiente del Valle, a la Copa Libertadores de 2026 gracias a la diferencia de goles

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Guayaquil (Ecuador), 30 ago (EFE).- El Independiente del Valle goleó este sábado por 4-0 a Técnico Universitario y gracias a su diferencia de goles en la Liga Pro de Ecuador sobre su escolta, Barcelona, logró en forma anticipada un billete a la fase de grupos de la Copa Libertadores de 2026.

El cuadro del Valle acumuló 59 puntos, a falta de tres partidos para el final de la primera fase de la Liga Pro, contra los 47 de Barcelona, que disputará este domingo el crucial partido por la vigésima séptima fecha ante Universidad Católica, y su diferencia de goles es solo de 9 anotaciones.

Mientras el Independiente del Valle tendrá de rivales a los colistas Vinotinto, Mushuc Runa y el Delfín; Barcelona disputará verdaderas finales contra equipos que pujan por la clasificación al hexagonal final como Deportivo Cuenca, Aucas y contra su eterno rival, el Emelec, de Guayaquil.

El sistema de disputa de la Liga Pro, señala que el ganador de las 30 primeras fechas de la actual Liga Pro, accederá a la fase de grupos de la Copa Libertadores de 2026 y podrá también adjudicarse el título de campeón ecuatoriano de 2025 si gana el hexagonal final.

Independiente del Valle dirigido por el español Javier Rabanal, acumuló 17 victorias, 8 empates y 2 derrotas, siendo la última el pasado 4 de mayo por 1-2 de local ante Emelec, por la undécima fecha.

La victoria de este sábado la sellaron con sus tantos Jordy Alcívar, Júnior Sornoza y en dos ocasiones el atacante argentino Claudio Spinelli.

Entre las figuras destacadas, hasta el momento, aparecen los argentinos, el portero Guido Villar, los defensas Richard Schunke, Mateo Carabajal, los atacantes Spinelli y Michael Hoyos, y entre las figuras locales Jordy Alcívar, Patrik Mercado, Renato Ibarra, Juan Cazares, entre otros. EFE

rm/sm/car

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
60 Me gusta
66 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR