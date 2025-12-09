Independiente del Valle, Once Caldas y U de Chile participarán en Supercopa sub-13 en Perú

Lima, 9 dic (EFE).- La Federación Peruana de Fútbol (FPF) presentó este martes la Supercopa sub-13 en la que participarán equipos como el ecuatoriano Independiente del Valle, el colombiano Once Caldas y la Universidad de Chile y que impulsará el deporte entre los más jóvenes del país andino.

El seleccionador interino de la selección peruana y director del Departamento de Selecciones de Menores, Manuel Barreto, dio una rueda de prensa este martes en el que destacó la celebración de este torneo «para consolidar un sistema integral de formación juvenil que fortalezca la ruta competitiva desde edades tempranas».

Expuso que la Supercopa FIFA Sub-13 contará con la participación de seis equipos internacionales y nacionales, entre ellos Independiente del Valle, Universidad de Chile, Once Caldas, Sporting Cristal y dos selecciones regionales peruanas.

«Queremos trabajar desde la base, y los torneos nos permiten evaluar a más de 3.000 chicos en las 25 regiones del Perú», señaló el directivo, quien remarcó que este proyecto representa «el puntapié inicial en el 2025».

Afirmó que está «absolutamente convencido» de que el fútbol peruano cuenta con un universo sub 20 con posibilidades de poder tener minutos en primera.

En ese sentido, anunció la creación de la Copa Talent Academy, un proyecto que contempla infraestructura especializada en la Villa Deportiva Nacional (Videna) «para la identificación y desarrollo del talento juvenil, reforzando tanto el rendimiento como el crecimiento deportivo de las futuras selecciones».

«Queremos instaurar la Copa Talent Academy, que sería la segunda en Sudamérica después de Paraguay», explicó.

El plan de impulso de las generaciones menores que tiene en marcha la FPF también incluye una reorganización de las categorías formativas, que empezará a funcionar desde el 2026.

Barreto confirmó que la FPF activará cinco selecciones: Sub 14, Sub 15, Sub 16, Sub 17 y Sub 19.»Vamos a construir procesos de evolución de dos años para cada selección», indicó.

Selección absoluta

Cuando periodistas le preguntaron si continuará siendo entrenador interino de la selección absoluta peruana, Barreto expresó que está centrado en el trabajo de jóvenes.

«No sé si continuaré en la selección absoluta… pero mi mentalidad está enfocada en el trabajo con menores. Queremos construir más centros de alto rendimiento y fortalecer los que ya tenemos», dijo.

Por otro lado, Barreto afirmó que número de jugadores peruanos en ligas internacionales «no es suficiente» para aspirar una clasificación al Mundial. EFE

