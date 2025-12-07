Independiente del Valle es el campeón ecuatoriano gracias a un gol del argentino Spinelli

2 minutos

Guayaquil (Ecuador), 6 dic (EFE).- El Independiente del Valle ganó este sábado el título del fútbol ecuatoriano a falta de dos fechas para que concluya el torneo tras el empate 1-1 ante Libertad.

El atacante argentino Claudio Spinelli marcó el tanto del título para el nuevo campeón, mientras que Yerlin Quiñónez anotó para Libertad.

El cuadro del Valle, dirigido por el técnico español Javier Rabanal, acumuló 75 puntos, frente a los 65 de Liga Deportiva Universitaria de Quito, que perdió por 2-1 ante Orense.

Libertad, que ocupa el último puesto del hexagonal por el título de este año en Ecuador, se adelantó con gol de Quiñónez en el minuto 41, pero Spinelli logró el histórico gol en la última acción del primer tiempo.

El Independiente del Valle, que se convirtió en el gran protagonista liderando varias fechas hasta con 15 puntos de ventaja sobre sus inmediatos perseguidores, acumuló el segundo título de la Liga Pro, tras haber ganado el primero en 2021.

Además de Spinelli, el cuadro del Valle disfrutó de la gran actuación del portero argentino Guido Villar, de su compatriota Mateo Carabajal y del defensa chileno Matías Fernández, entre otros.

Durante la actual temporada el equipo de Rabanal hizo debutar a varios jugadores de su cantera y consolidó a otros, por lo que disfrutó de una gran variedad y calidad de jugadores con los que marcó la diferencia contra Liga de Quito, que había ganado los títulos de la Liga Pro en los años 2023 y 2024.

Por su parte, el Rey de Copas como también le dicen a Liga, falló en su posibilidad de ganar el tercer título consecutivo en la Liga Pro con la derrota en su visita al Orense, penúltimo del hexagonal final con 55 puntos.

Liga se adelantó en el marcador con autogol del centrocampista Nixon Molina a los 7 minutos, el atacante Bryan Viñán empató a los 31 y el portero Alexander Domínguez, con un autogol a los 46 minutos, puso a ganar al Orense.

La derrota de Liga revivió la esperanza de Barcelona en su afán por ganar el segundo billete para la fase de Grupos para la próxima Copa Libertadores, pues se ubica tercero con 63 puntos y jugará este domingo contra Universidad Católica, que tiene 57 unidades.

Las dos jornadas finales serán decisivas para Liga, Barcelona y la Universidad Católica.

La octava fecha del otro hexagonal, por un billete para la próxima Copa Sudamericana, continuará este domingo cuando se enfrenten El Nacional-Aucas y concluirá el lunes venidero con el choque Emelec-Macará, pues el viernes empataron sin goles Deportivo Cuenca y Delfín. EFE

