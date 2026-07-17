Independiente del Valle golea a Aucas y amplía su ventaja en Ecuador

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Guayaquil (Ecuador), 16 jul (EFE).- Independiente del Valle afianzó este jueves su liderato en la Liga Pro de Ecuador al cierre de la decimonovena fecha tras golear por 0-3 a Aucas, su inmediato perseguidor, al que ahora saca 14 puntos de ventaja.

Emerson Pata, Djorkaeff Reasco y el paraguayo Hugo Quintana marcaron los goles del equipo dirigido por el uruguayo Joaquín Papa, que sumó su decimoquinta victoria y reforzó sus aspiraciones de revalidar el título ganado en 2025.

Papa ha logrado consolidar el rendimiento de su plantilla y adaptar sus alineaciones a las exigencias de cada rival, una regularidad que ha permitido a Independiente del Valle llegar a los 46 puntos.

El equipo atraviesa además un buen momento internacional, pues disputará desde agosto los octavos de final de la Copa Libertadores.

En otro encuentro de la jornada, Emelec venció por 0-2 a Orense y quedó en el octavo puesto con 27 puntos.

El argentino Juan Pablo Ruiz y Sergio Quintero anotaron para Emelec, que terminó con diez jugadores por la expulsión del argentino Ignacio Guerrico, a los 59 minutos. Orense también sufrió una expulsión, la de Pedro Velasco, a los 36.

Tras la disputa de la decimonovena fecha, Aucas se mantiene segundo con 32 puntos, seguido por Barcelona, con 31; Universidad Católica, cuarta con 29; Macará, quinto con 29 pero con menor diferencia de goles; y Liga de Quito, sexta con 28.

La tabla de goleadores la encabeza Juan Luis Anangonó, de Leones del Norte, con ocho tantos. Con siete le siguen Edinson Mero, de Guayaquil City, y los jugadores de Independiente del Valle Djorkaeff Reasco y Emerson Pata. EFE

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