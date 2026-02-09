Independiente del Valle refuerza su ataque con el paraguayo Carlos González

Guayaquil (Ecuador), 9 feb (EFE).- Independiente del Valle, campeón del fútbol ecuatoriano, anunció este lunes la contratación del paraguayo Carlos ‘Charli’ González para reforzar su ataque tras la salida del goleador argentino Claudio Spinelli, con los objetivos puestos en la Copa Libertadores y los torneos locales.

«Le damos la bienvenida a Carlos ‘Charli’ González a su nueva casa. Un goleador que llega con hambre de gloria, experiencia y corazón para defender estos colores», publicó el club en su cuenta de la red social X.

«Que cada gol sea un abrazo con nuestra gente, y cada paso un compromiso con este escudo», añadió el campeón ecuatoriano

El atacante llega al Negriazul, como también se conoce al cuadro ecuatoriano, con el aval del técnico uruguayo Joaquín Papa, tras su actuación el año pasado con el argentino Newell’s Old Boys, con el que anotó seis goles en 30 partidos.

González, de 33 años, reemplazará a Spinelli, que dejó el cuadro del Valle para vincularse al brasileño Vasco da Gama, tras convertir 28 goles en los 51 partidos disputados el año pasado.

Si bien González se formó en el Nacional de Paraguay, debutó en forma profesional con el Magallanes, de Chile, en el 2013.

También militó en los clubes chilenos Santiago Wanderers, San Marcos y Huachipato; y en los mexicanos Necaxa, UNAM, Tigres y Tijuana.

El nuevo fichaje del Independiente ha convertido 129 goles en los 376 partidos disputados en su carrera futbolística. EFE

