Independiente del Valle vence a Orense y amplía a 20 puntos su ventaja en Ecuador

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Guayaquil (Ecuador), 26 jul (EFE).- Independiente del Valle volvió a imponerse este domingo por 2-3 en su visita a Orense y mantuvo su paso arrollador en el campeonato ecuatoriano, mientras Macará goleó por 1-4 a Aucas como visitante con dobletes del argentino Joaquín Campana y del uruguayo Franco Posse.

La victoria en la vigésima segunda fecha del campeonato ecuatoriano permitió al conjunto del Valle llegar a 55 puntos, con una ventaja de 20 sobre sus inmediatos perseguidores, en su camino hacia la defensa del título conquistado el año pasado.

Darwin Guagua, el paraguayo Hugo Quintana y el argentino Matías Perelló marcaron para el conjunto dirigido por el uruguayo Joaquín Papa.

El Orense descontó por intermedio de Miguel Parrales y Sergio Vásquez, y quedó en el duodécimo puesto con 26 unidades.

El Macará, por su parte, sumó 35 puntos gracias a los dobletes de Campana y Posse, quien llegó a diez goles con el conjunto ambateño; mientras que descuento del Aucas fue obra del argentino Santiago Morales.

Ambos equipos quedaron igualados con 35 unidades, aunque el Macará ocupa una mejor posición por diferencia de goles.

Liga Deportiva Universitaria de Quito volvió al triunfo al derrotar por 0-1 al Barcelona en un duelo entre equipos presionados por sus discretas actuaciones.

El conjunto quiteño cortó una racha de cinco fechas sin ganar gracias a un gol de Michael Estrada y alcanzó los 32 puntos.

La derrota agravó la crisis del Barcelona, que se quedó con 34 unidades y perdió terreno en la parte alta de la clasificación, pues Universidad Católica, que jugará con Guayaquil City, marcha segundo con 35 puntos, seguido por Macará y Aucas.

La vigésima segunda jornada concluirá el lunes con los encuentros Mushuc Runa-Libertad, Guayaquil City-Universidad Católica y Deportivo Cuenca-Emelec. EFE

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