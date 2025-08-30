Independiente empató con Instituto y sigue sin poder ganar en el torneo local

1 minuto

Buenos Aires, 29 ago (EFE).- Independiente empató como visitante esta noche sin goles con Instituto de Córdoba, en uno de los tres partidos que le dieron inicio a la séptima jornada del Torneo Clausura del fútbol argentino.

El Rojo, que volvió a jugar luego de la suspensión del duelo ante Universidad de Chile por los octavos de final de la Copa Sudamericana, acumuló su tercer empate en seis presentaciones para sumar apenas tres unidades que lo ubica en el sótano de la clasificación.

Hay que señalar que en el minuto 37 debió salir el chileno Felipe Loyola por una dolencia en el hombro derecho luego de golpearse con los carteles de publicidad, que lo pone en duda para sumarse a la Selección de Chile para la doble fecha de eliminatorias donde la Roja se medirá ante Brasil y Uruguay.

En los restantes encuentros de este lunes, Barracas Central se impuso como visitante por 1-2 ante Newell’s Old Boys para quedar como único líder de la Zona A con 14 unidades, mientras que Banfield venció por 1-0 a Tigre lo que le permitió al Taladro salir de la zona roja para evitar el descenso.

Este sábado continuará la séptima jornada con cinco encuentros con el clásico San Lorenzo-Huracán como estelar, mientras que el domingo se disputarán otros cinco con Aldosivi-Boca Juniors, River Plate-San Martín de San Juan y Racing Club-Unión como destacados. EFE

