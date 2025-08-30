The Swiss voice in the world since 1935

Independiente empató con Instituto y sigue sin poder ganar en el torneo local

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Buenos Aires, 29 ago (EFE).- Independiente empató como visitante esta noche sin goles con Instituto de Córdoba, en uno de los tres partidos que le dieron inicio a la séptima jornada del Torneo Clausura del fútbol argentino.

El Rojo, que volvió a jugar luego de la suspensión del duelo ante Universidad de Chile por los octavos de final de la Copa Sudamericana, acumuló su tercer empate en seis presentaciones para sumar apenas tres unidades que lo ubica en el sótano de la clasificación.

Hay que señalar que en el minuto 37 debió salir el chileno Felipe Loyola por una dolencia en el hombro derecho luego de golpearse con los carteles de publicidad, que lo pone en duda para sumarse a la Selección de Chile para la doble fecha de eliminatorias donde la Roja se medirá ante Brasil y Uruguay.

En los restantes encuentros de este lunes, Barracas Central se impuso como visitante por 1-2 ante Newell’s Old Boys para quedar como único líder de la Zona A con 14 unidades, mientras que Banfield venció por 1-0 a Tigre lo que le permitió al Taladro salir de la zona roja para evitar el descenso.

Este sábado continuará la séptima jornada con cinco encuentros con el clásico San Lorenzo-Huracán como estelar, mientras que el domingo se disputarán otros cinco con Aldosivi-Boca Juniors, River Plate-San Martín de San Juan y Racing Club-Unión como destacados. EFE

fca/car

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR