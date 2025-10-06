Independiente golea a Barcelona y mira más cerca el título

Guayaquil (Ecuador), 5 oct (EFE).- Independiente del Valle goleó este domingo por 0-3 a Barcelona y su camino al título ecuatoriano quedó más despejado al acumular 67 puntos contra los 54 con los que quedó Barcelona, que es segundo.

El cuadro del Valle necesitó de 44 minutos para fabricar el triunfo con goles de Michael Hoyos, Júnior Sornoza y Patrik Merado.

Barcelona salió al partido con una propuesta veloz, mientras que el semifinalista de Copa Sudamericana mostró solidez defensiva y rapidez a la contra.

Un penalti transformado en gol por Hoyos, un gol de Sornoza de contraataque y el oportunismo de Mercado para aprovechar un error derivaron en los goles de Independiente.

El duelo de técnicos españoles lo ganó Javier Rabanal en su primer año dirigiendo en Ecuador. Por contra, Ismael Rescalvo sigue sin encontrar la ruta del triunfo de Barcelona en casa.

Libertad derrotó por 2-0 a Orense y pasó al quinto puesto, con 49 puntos y su rival quedó último con 46.

Un tanto del defensa Kevin Becerra y un autogol del también defensa Steven Quiñónez determinaron el triunfo.

Liga Deportiva Universitaria de Quito empató 2-2 en los pagos de Universidad Católica y se mantuvo en el tercer puesto con 52 puntos contra los 50 de la Católica.

Macará logró remontar el partido que perdía por 0-2 ante Aucas y terminó ganando por 3-2 en el cierre de la primera fecha del hexagonal 2, en el que se compite por un cupo para la próxima Copa Sudamericana.

El argentino Federico Paz ingresó en el segundo tiempo y aportó un doblete. El otro tanto del Macará fue de Martín Tello y con el resultado accedió al tercer puesto del grupo con 41 puntos, los mismos del Aucas, que por diferencia de goles quedó cuarto.

Por Aucas anotaron el boliviano Bruno Miranda y el local Luis Cano.

En el arranque de la primera fecha del hexagonal 2, Emelec venció por 3-1 a Deportivo Cuenca y pasó al segundo puesto con 45 puntos, lo que lo dejó a uno del líder, Deportivo Cuenca, que cerró con 46.

Delfín y El Nacional empataron 2-2, lo que los dejó último y penúltimo con 32 y 35 puntos, respectivamente.

Delfín perdió por expulsión a los argentinos Joaquín León y Nahuel Gallardo, hijo del entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo. EFE

