Independiente Medellín-Atlético Nacional, un clásico y dos realidades distintas

2 minutos

Bogotá, 21 nov (EFE).- El clásico regional entre Independiente Medellín y Atlético Nacional centra la atención de la segunda jornada de los cuadrangulares semifinales de la liga colombiana, que se disputará este fin de semana, pues ambos equipos llegan con realidades opuestas: el Poderoso de la Montaña perdió y el Verdolaga triunfó en la fecha de apertura.

Gracias a su triunfo ante América de Cali por 1-0, Nacional lidera el Grupo A y saldrá a buscar otra victoria que le permita seguir en esa codiciada posición.

El Medellín vive momentos difíciles debido a que en su primera salida perdió con Junior por idéntico marcador y, por lo tanto, una segunda derrota sería algo cercano a una catástrofe.

En este grupo, llamado de la «muerte», el Junior visitará al América de Cali en un encuentro que se jugará en el estadio Pascual Guerrero.

En la fecha pasada el cuadro escarlata resistió 73 minutos el asedio del Atlético Nacional, pero al final no logró el empate, por lo que requiere de la victoria ante el equipo de Barranquilla.

La segunda jornada de los cuadrangulares semifinales comenzará el sábado con los partidos del Grupio B.

Primero chocarán en el estadio El Campín de Bogotá Independiente Santa Fe y Fortaleza. Ambos perdieron en la fecha inaugural y requieren una victoria que les permita seguir con vida en esta instancia.

Los cardenales dejaron una imagen pálida en su visita al Atlético Bucaramanga, que con 10 jugadores los derrotó 1-0.

Mientras tanto, el Deportes Tolima, el único visitante que ganó en la primera jornada (0-1 ante el Fortaleza), buscará su segundo triunfo, esta vez contra el Bucaramanga.

Los tolimenses afianzan su rendimiento en la solidez de su defensa y la contundencia de sus atacantes, pero se medirán con un equipo que supo ser líder durante buena parte de la fase todos contra todos.

– Partidos de la segunda fecha de los cuadrangulares semifinales:

22.11: Santa Fe – Fortaleza y Deportes Tolima – Atlético Bucaramanga

23.11: Independiente Medellín – Atlético Nacional y América de Cali – Junior. EFE

