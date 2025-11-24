Independiente Medellín y Atlético Nacional no se hicieron daño en el clásico regional

Bogotá, 23 nov (EFE).- Deportivo Independiente Medellín (DIM) y Atlético Nacional empataron 0-0 este domingo en la segunda fecha del cuadrangular A de la liga colombiana.

La constante de este primer clásico regional de los cuatro que se disputarán en esta fase del torneo colombiano fue que, al pisar el área rival, sus atacantes no tuvieron la eficacia para definir.

El uruguayo Washington Aguerre, que cuidó el arco del Medellín, y David Ospina, de Atlético Nacional, salieron bien librados al neutralizar los remates de sus oponentes.

El Rey de Copas llegó a cuatro puntos en dos salidas, en tanto que el DIM consiguió su primer punto, lo que, sin embargo, no lo aleja de la parte baja de la tabla de clasificación.

El miércoles, Atlético Nacional recibirá a Junior en Medellín, mientras que el DIM se medirá el jueves con América en el Pascual Guerrero de Cali.

Más tarde se enfrentarán América de Cali contra Junior en Cali. Si Junior logra triunfar será el líder del grupo.

El sábado, con un triplete de Hugo Rodallega, Independiente Santa Fe goleó por 3-0 a Fortaleza, una victoria que revive a los Cardenales.

‘Hugol’ sacudió las piolas de la portería custodiada por Jordan García en los minutos 61, 70 y en el 87 —de penalti—, por lo que salió en medio de aplausos para darle paso al juvenil Martín Palacios.

Deportes Tolima empató 0-0 con Atlético Bucaramanga en Ibagué, resultado que favorece a Santa Fe, al que solo le llevan un punto de ventaja.

Tolima mantiene el comando de su zona con cuatro unidades, las mismas que Atlético Bucaramanga. Santa Fe es tercero con tres enteros y Fortaleza cierra la liguilla sin puntos. EFE

