Independiente Medellín y Atlético Nacional no se hicieron daño en el clásico regional

2 minutos

(Actualiza con el resultado del partido América de Cali-Junior)

Bogotá, 23 nov (EFE).- Deportivo Independiente Medellín (DIM) y Atlético Nacional empataron 0-0 este domingo en la segunda fecha de la liga colombiana.

Por su parte, Junior le arrancó un empate 1-1 al América de Cali, con lo que el Tiburón asumió el liderato del cuadrangular A.

La constante de este primer clásico regional entre el Verdolaga y el DIM, de los cuatro que se disputarán en esta fase del torneo colombiano, fue que, al pisar el área rival, sus atacantes no tuvieron la eficacia para definir.

El uruguayo Washington Aguerre, que cuidó el arco del Medellín, y David Ospina, de Atlético Nacional, salieron bien librados al neutralizar los remates de sus oponentes.

El miércoles, Atlético Nacional recibirá a Junior en Medellín, mientras que el DIM se medirá el jueves con América en el Pascual Guerrero de Cali.

En el partido de Cali, Cristian Barrios abrió el marcador para América, mientras que los Tiburones igualaron con un tanto en propia puerta de Jean Pestaña.

Con este resultado, Junior es líder del grupo A con cuatro puntos, los mismos que Atlético Nacional, pero es puntero por los goles a favor, mientras que América de Cali quedó a tres puntos de ambos equipos. El grupo lo cierra el DIM con un entero.

El sábado, con un triplete de Hugo Rodallega, Independiente Santa Fe goleó por 3-0 a Fortaleza, una victoria que revive a los Cardenales.

‘Hugol’ sacudió las piolas de la portería custodiada por Jordan García en los minutos 61, 70 y en el 87 —de penalti—, por lo que salió en medio de aplausos para darle paso al juvenil Martín Palacios.

Deportes Tolima empató 0-0 con Atlético Bucaramanga en Ibagué, resultado que favorece a Santa Fe, al que solo le llevan un punto de ventaja.

Tolima mantiene el comando de su zona con cuatro unidades, las mismas que Atlético Bucaramanga. Santa Fe es tercero con tres enteros y Fortaleza cierra la liguilla sin puntos. EFE

ocm/laa