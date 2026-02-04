Independiente Rivadavia, único equipo con puntaje perfecto tras tres jornada en Argentina

Buenos Aires, 3 feb (EFE).- Independiente Rivadavia de Mendoza quedó como único líder con puntuación ideal tras completarse este martes la tercera jornada del Torneo Apertura del fútbol argentino.El equipo mendocino le ganó por 2-1 a Sarmiento de Junín para sumar su tercera victoria en fila y quedar como único líder de la Zona B con nueve unidades, dos más que sus escoltas Tigre y River Plate, que en esta jornada respectivamente le ganaron 3-1 a Racing Club y empataron en cero con Rosario Central.

En esta misma zona, Gimnasia y Esgrima La Plata quedó en tercer lugar con seis puntos tras su victoria de lunes por 3-1 ante Aldosivi, mientras que Racing Club quedó colista luego de su derrota ante Tigre, que lo transformó en el único conjunto que aún no sumó una unidad en el certamen.

Por la Zona A, quedaron tres líderes con siete unidades: Lanús -que empató este lunes 2-2 con Instituto de visitante-, Platense -que el sábado venció 2-1 a Talleres en Córdoba- y Vélez Sarsfield -que el sábado empató en uno con Independiente a domicilio-.

En el segundo lugar con seis puntos quedaron Boca Juniors y San Lorenzo, luego de sus respectivos triunfo ante Newell’s Old Boys (2-0 el domingo) y Central Córdoba De Santiago del Estero (1-0 el sábado).

Por esta misma zona, el viernes Independiente empató 1-1 con Vélez para sumar su tercer empate y generar en el Estadio Libertadores de América un contexto de silbidos y disconformismo.

Resultados de la tercera jornada

Sábado 31/1: San Lorenzo 1-0 Central Córdoba, Independiente 1-1 Vélez Sarsfield, Atlético Tucumán 1-1 Huracán y Talleres 1-2 Platense.

Domingo 1/2: Barracas Central 1-1 Deportivo Riestra, Boca Juniors 2-0 Newell’s Old Boys y Rosario Central 0-0 River Plate.

Lunes 2/2: Gimnasia y Esgrima La Plata 3-1 Aldosivi, Tigre 3-1 Racing Club, Defensa y Justicia 0-0 Estudiantes de La Plata, Argentinos Juniors 0-0 Belgrano y Unión 4-0 Gimnasia y Esgrima de Mendoza.

Martes 3/2: Banfield 2-1 Estudiantes de Río Cuarto, Independiente Rivadavia 2-1 Sarmiento e Instituto 2-2 Lanús. EFE

