Independiente sufre otra derrota e hipoteca su ilusión de avanzar a octavos de final

Buenos Aires, 19 oct (EFE).- Independiente sufrió este domingo una nueva derrota, por 1-0 en su visita a San Martín de San Juan, en la continuidad de la decimotercera jornada del Torneo Clausura argentino y sus ilusiones de clasificar a octavos de final del certamen quedaron muy comprometidas.

Un solitario gol de Tomás Fernández le permitió al elenco sanjuanino vencer a un Independiente que sigue sin ganar y en el sótano de una Zona B que tiene como líder a Lanús con 26 unidades luego de su triunfo del viernes por 2-0 ante Godoy Cruz.

En este grupo Vélez lo escolta con 25 puntos tras su victoria a domicilio de este domingo por 0-2 ante Sarmiento, en Junín, mientras que Deportivo Riestra y Rosario Central comparten la tercera posición con 24 puntos, este último tras vencer por 1-0 a Platense con gol de Alejo Véliz.

En la Zona A, en tanto, Estudiantes quedó líder con 21 unidades luego de derrotar este domingo por 2-0 a Gimnasia en una nueva edición del clásico platense, que fue el interzonal de esta decimotercera jornada.

En otros resultados ya registrados el sábado, Boca Juniors perdió como local por 1-2 ante Belgrano, mientras que River Plate le ganó a domicilio por 0-2 a Talleres, en Córdoba.

El lunes se jugarán tres partidos: Deportivo Riestra-Instituto, Tigre-Barracas Central y Atlético Tucumán-San Lorenzo, mientras que el martes se disputará el Unión-Defensa y Justicia, y el miércoles el Huracán-Central Córdoba. EFE

