Independiente y Racing logran respectivos empates en la reanudación del fútbol argentino

1 minuto

Buenos Aires, 11 mar (EFE).- Tras un fin de semana sin fútbol por huelga, el fútbol argentino retomó este martes su actividad con el inicio de la décima jornada del Torneo Apertura, que registró sendos empates para Independiente y Racing Club.

A primer turno, Independiente rescató una igualdad de local ante Unión tras terminar 4-4 en un verdadero partido que tuvo como destacado el doblete del paraguayo Gabriel Ávalos y el tanto del resultado final de Juan Fedorco en el minuto 99.

Por su parte, Racing Club empató 0-0 en su visita a Junín ante Sarmiento, en un duelo donde la Academia tuvo que disputar 33 minutos con un jugador menos por la expulsión de Marco Di Césare.

En un martes con la paridad como ley, los otros dos encuentros también terminaron en tablas: tanto Tigre y Vélez como Newell’s Old Boys y Platense sellaron sendos 1-1.

La décima jornada continuará este miércoles con cinco encuentros, con el clásico Boca Juniors-San Lorenzo como estelar, mientras que el jueves habrá otros cinco más con el Huracán-River Plate como destacado, con el debut de Eduardo Coudet como técnico ‘millonario’. EFE

fca/car