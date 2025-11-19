India acoge a los talibanes para asegurar su comercio hacia Asia Central vía Chabahar

Kabul, 19 nov (EFE).- La India acogió este miércoles a una delegación talibán, apenas un mes después de la primera visita oficial del régimen a Nueva Delhi, en un nuevo acercamiento comercial para asegurar su corredor hacia Asia Central a través del puerto iraní de Chabahar, informaron fuentes oficiales.

La delegación, encabezada por el ministro afgano de Industria y Comercio de facto, Alhaj Nooruddin Azizi, busca «activar y utilizar eficazmente las capacidades del puerto de Chabahar» y «atraer inversiones indias a lo largo de esta ruta portuaria», según un comunicado del Gobierno de facto talibán.

La visita se produce tras la reciente escalada fronteriza con Pakistán, que llevó a Kabul a imponer restricciones a las importaciones paquistaníes y a acelerar la búsqueda de rutas comerciales alternativas para reducir su dependencia del vecino.

El portavoz del Ministerio indio de Asuntos Exteriores, Randhir Jaiswal, indicó en X que las conversaciones se centran en impulsar las relaciones bilaterales en materia de comercio e inversión.

Chabahar, situado en la costa sur de Irán y desarrollado en gran parte con inversión india, permite a Nueva Delhi acceder a Afganistán y a los mercados de Asia Central sin atravesar territorio paquistaní. Islamabad mantiene bloqueado el tránsito terrestre indio hacia Afganistán, lo que ha convertido a este puerto en la principal vía para proyectar la presencia económica india en la región.

El desarrollo de Chabahar se ha visto condicionado por las recientes sanciones de Estados Unidos a Irán, que han dificultado su expansión y la llegada de nuevas inversiones, pese al interés de Nueva Delhi y Kabul en consolidar el corredor.

Desde su vuelta al poder en 2021, los talibanes han mantenido contactos limitados con la comunidad internacional, principalmente con países de Asia Central, China y Rusia.

Aunque la India no reconoce formalmente al régimen talibán, esta visita afianza su acercamiento tras el viaje en octubre del ministro afgano de Exteriores, Amir Khan Muttaqi, cuando ambas partes acordaron la reapertura de la embajada india en Kabul. EFE

