India anuncia que EE.UU. bajará aranceles antes de la firma del acuerdo formal en marzo

2 minutos

Nueva Delhi, 5 feb (EFE).- La India y Estados Unidos prevén firmar su nuevo acuerdo comercial formal a mediados de marzo, aunque la reducción de los aranceles estadounidenses se aplicará tras una declaración conjunta prevista para dentro de «cuatro o cinco días», según confirmó este jueves el ministro de Comercio indio, Piyush Goyal.

«Esperamos que en los próximos 4 o 5 días podamos finalizar y firmar una declaración conjunta entre los Estados Unidos de América y la India», afirmó Goyal durante un acto oficial en Nueva Delhi, quien añadió que se estima que el acuerdo formal, actualmente en redacción, «pueda firmarse hacia mediados de marzo» tras recibir la aprobación del Gabinete.

Goyal explicó que, mientras se formaliza el texto legal, la rebaja de los gravámenes estadounidenses del 50 % al 18 % se implementará mediante una orden ejecutiva de la Casa Blanca.

«La reducción de los aranceles se llevará a cabo después de que se anuncie la declaración conjunta», especificó Goyal, aclarando que este mecanismo permite un alivio inmediato para las exportaciones indias sin esperar a la rúbrica definitiva del tratado.

Este mecanismo permitirá que los gravámenes sobre los productos indios bajen del 50 % al 18 % de forma inmediata, respondiendo a la eliminación de dos recargos, un 25 % de arancel recíproco y un 25 % adicional de carácter punitivo impuesto en agosto de 2025 por las compras de petróleo ruso.

Por su parte, el secretario de Comercio indio, Rajesh Agrawal, puntualizó que, mientras EE.UU. puede actuar por decreto, la rebaja de aranceles de la India para los productos estadounidenses requiere completar el marco legal del acuerdo formal de marzo.

Esta asimetría permitirá que los productos «Make in India» recuperen competitividad la semana próxima, tras la eliminación de los recargos punitivos impuestos por Washington por las compras de petróleo ruso.

El pacto, adelantado el pasado 2 de febrero por el presidente Donald Trump en Truth Social, busca elevar el comercio bilateral a 500.000 millones de dólares para 2030.

Como contrapartida al recorte de aranceles, Nueva Delhi se ha comprometido a cesar sus importaciones de crudo de Moscú e importar bienes estadounidenses en el próximo lustro, incluyendo pedidos a Boeing que podrían superar los 100.000 millones de dólares. EFE

