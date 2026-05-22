India bate su récord de consumo de electricidad en plena ola de calor

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La demanda de electricidad en India alcanzó un nuevo récord el jueves, mientras varias regiones del país atraviesan una intensa ola de calor, anunció el Ministerio de Energía.

Se registró un pico de demanda de 270,82 gigavatios (GW) a las 15H45 del jueves, mientras la temperatura alcanzaba los 45,3°C en Nueva Delhi, indicó la dependencia, al precisar que tal necesidad se «satisfizo con éxito».

El máximo anterior en este país, el tercer mayor emisor de gases de efecto invernadero, se registró el día anterior con 265,44 GW.

El jueves, las temperaturas alcanzaron los 47,6°C en la ciudad de Banda, en el estado de Uttar Pradesh, 450 kilómetros al sureste de Nueva Delhi.

El récord nacional sigue siendo de 51°C, registrado en 2016.

El fuerte aumento de la demanda «parece estar relacionado con un mayor uso de los aires acondicionados», señaló el ministerio en un comunicado publicado en X.

Este viernes, el mismo ministerio pidió a la población que use la electricidad con sentido común.

«Aunque estemos preparados para proveer la electricidad necesaria, a causa de este verano intenso, esforcémonos en utilizar la electricidad de forma (…) juiciosa», señaló en redes sociales.

El 62% de la demanda se cubrió con energía térmica (carbón) y 22% con energía solar, mientras que la eólica y la hidroeléctrica representaron el 5% cada una y el resto provino de otras fuentes, precisó el gobierno.

El viernes, un grupo de trabajadores tuvo que recoger peces muertos por un descenso del nivel del agua en el lago de Sanjay Park, en Nueva Delhi, debido al calor.

En la capital, el jueves se registraron temperaturas mínimas de 31,9 ºC, un nivel máximo en mayo en 14 años, según datos del servicio meteorológico nacional.

Según esa fuente, las temperaturas medias en abril fueron 0,78 ºC superiores a las normales en todo el país.

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