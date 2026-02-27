India condena los bombardeos de Pakistán y le acusa de externalizar sus fracasos internos

Nueva Delhi, 27 feb (EFE).– El Gobierno de la India ha condenado los recientes ataques aéreos de Pakistán sobre territorio afgano, calificándolos como un intento de Islamabad de desviar la atención de sus propias crisis domésticas y reiterando su respaldo a la soberanía de Afganistán.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores indio, Randhir Jaiswal, describió las incursiones paquistaníes, que han dejado víctimas civiles, como «un intento más de Pakistán de externalizar sus fracasos internos».

A través de un comunicado, Nueva Delhi reafirmó su apoyo a la «integridad territorial e independencia» de Afganistán, en un momento en que la relación entre los dos vecinos atraviesa su peor crisis en décadas.

Este alineamiento de Nueva Delhi con Kabul responde a la política india de acercarse a cualquier administración en Afganistán para evitar que Islamabad logre mayor influencia en la región.

La India ha mantenido históricamente su presencia en territorio afgano a través de proyectos de infraestructura y ayuda humanitaria, buscando un contrapeso a la influencia paquistaní.

Las hostilidades ininterrumpidas entre Pakistán y Afganistán iniciaron el pasado 22 de febrero, cuando un bombardeo paquistaní en la provincia de Nangarhar causó la muerte de 17 personas.

Lo que comenzó como una operación contra refugios del grupo insurgente Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP) ha derivado este viernes en una confrontación directa, con la respuesta militar de los talibanes con ataques aéreos y artillería contra objetivos estratégicos en el interior de Pakistán, incluyendo zonas cercanas a Islamabad y Abbottabad, reclamando la toma de una veintena de puestos militares.

El deterioro de la seguridad ha llevado a Pakistán a intensificar las deportaciones masivas de ciudadanos afganos y a reforzar la seguridad en la Línea Durand, una frontera de 2.640 kilómetros que Kabul no reconoce formalmente y que sigue siendo el punto de fricción histórico entre ambos estados. EFE

