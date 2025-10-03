India confirma que la ONU permitirá al ministro talibán de Exteriores viajar a Nueva Delhi

2 minutos

Nueva Delhi, 3 oct (EFE).- El Ministerio de Asuntos Exteriores de India confirmó este jueves que las Naciones Unidas han concedido una exención que permitirá al ministro de Exteriores talibán, Amir Khan Muttaqi, visitar Nueva Delhi la próxima semana.

El pasado 30 de septiembre, el Comité del Consejo de Seguridad aprobó una exención a la prohibición de viajar, debido a las sanciones internacionales que restringen los desplazamientos de líderes talibanes, para el ministro interino con el fin de que visite Nueva Delhi del 9 al 16 de octubre.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de India, Randhir Jaiswal, confirmó que existe esta exención por parte del organismo internacional, pero no dio más detalles.

“Desde hace tiempo hemos estado manteniendo conversaciones con el gobierno interino de Afganistán para coordinar distintos asuntos bilaterales”, afirmó el portavoz.

Jaiswal destacó que recientemente, tras el terremoto en Afganistán, la India envió material de ayuda a la provincia de Kunar y posteriormente se despacharon más suministros utilizando el puerto iraní de Chabahar como vía logística para asistencia humanitaria hacia Afganistán.

En mayo, el ministro de Asuntos Exteriores de la India, Subrahmanyam Jaishankar, reafirmó a Amir Khan Muttaqi el apoyo de Nueva Delhi a las necesidades de desarrollo de Kabul.

El pasado lunes la India perdió la exención de Estados Unidos para operar en el puerto iraní de Chabahar, tras la entrada en vigor de las sanciones contra Teherán, lo que compromete más de 300 millones de dólares en infraestructura clave para su acceso a Afganistán y Asia Central.

Este será el primer encuentro entre Kabul y Nueva Delhi desde que los talibanes tomaron el poder en Afganistán en agosto de 2021, lo que marca un nuevo capítulo en la relación entre la India y las autoridades de facto afganas, a quienes el país asiático no reconoce oficialmente.

Desde el regreso al poder de los fundamentalistas, Afganistán ha permanecido prácticamente aislado de la comunidad internacional, aunque mantiene canales abiertos con algunos países vecinos, principalmente en Asia Central, así como con Rusia y China.

En los últimos meses, y mediante permisos concedidos por la ONU, delegaciones talibanes han visitado varios países asiáticos, incluidos Catar y Rusia, en un intento de integrarse en la comunidad internacional, que sigue siendo muy crítica con sus políticas.

Moscú se convirtió en julio en el primer país del mundo en reconocer a los talibanes como el gobierno legítimo de Afganistán. EFE

mtv/jgv/lar