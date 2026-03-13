India crea un fondo de emergencia para proteger su economía de la guerra en Oriente Medio

2 minutos

Nueva Delhi, 13 mar (EFE).– El Gobierno de la India anunció este viernes la creación de un Fondo de Estabilización Económica dotado con unos 12.000 millones de dólares, para proteger sus finanzas de las turbulencias y los choques globales generados por la actual escalada bélica en Oriente Medio.

«Debido a los acontecimientos que están teniendo lugar en el extranjero, están surgiendo desafíos para nuestro país. La pregunta que tenemos ante nosotros es cómo afrontar estos retos, cómo debemos organizar los fondos necesarios para hacerles frente y cómo mantenernos preparados», señaló la ministra de Finanzas india, Nirmala Sitharaman, ante la Cámara Baja del Parlamento (Lok Sabha).

Para dar respuesta a ese interrogante se activará el nuevo mecanismo financiero, que actuará como un amortiguador ante contingencias externas.

«El Fondo de Estabilización Económica de un billón de rupias dará margen fiscal para permitir que la India responda a los vientos en contra globales», aseguró.

Además de este fondo de emergencia, que forma parte de un lote de demandas suplementarias aprobado hoy por el Parlamento, Nueva Delhi aseguró que mantendrá su senda de consolidación macroeconómica.

Sitharaman aseguró que el déficit fiscal se mantendrá en el 4,4 % del producto interior bruto (PIB) para el año fiscal 2025-26, en línea con las previsiones iniciales.

Porque no habrá «aumento en el gasto más allá de las estimaciones presupuestarias de 2025-26» a causa de las nuevas medidas, precisó la titular de Finanzas ante los legisladores.

El conflicto en el Golfo Pérsico ha desatado el temor a la escasez de suministros en el país asiático, dependiente de las importaciones de energía que transitan por la región.

Ante las dudas expresadas por la oposición sobre una posible escasez de gas natural licuado y gas licuado de petróleo a causa del conflicto, Sitharaman garantizó la cadena de suministros básicos y de insumos agrícolas. EFE

igr/lgm/agf