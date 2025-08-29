India crece un 7,8% en el primer trimestre fiscal pese a la incertidumbre económica global

3 minutos

Nueva Delhi, 29 ago (EFE).- La economía india avanzó un 7,8 % entre abril y junio, en el primer trimestre del año fiscal 2025-2026, en un resultado que supera las previsiones tras un contexto global marcado por la volatilidad económica y el reajuste del comercio global, según datos oficiales publicados este viernes.

«Se ha estimado que el PIB crecerá un 7,8 % en el primer trimestre del ejercicio fiscal 2025-2026, por encima del 6,5 % registrado en el mismo periodo del ejercicio fiscal anterior», informó este viernes en un comunicado el Ministerio de Estadística e Implementación de Programas de la India.

El informe añadió que el fuerte impulso del sector servicios, el que más creció en el trimestre, llevó a la economía india a registrar una expansión del Valor Agregado Bruto (VAB) real del 7,6 %, una medida que refleja la riqueza generada por cada sector de la economía y que sirve de base para calcular el PIB.

En junio, el Banco de la Reserva de la India (RBI) había proyectado un avance más moderado del 6,5 %, advirtiendo en un comunicado que las tensiones comerciales con Estados Unidos podrían restar entre 20 y 30 puntos básicos al crecimiento anual y golpear el empleo en sectores exportadores como textiles, joyería o pesca.

Este crecimiento, según el RBI, podría desacelerarse en los próximos trimestres tras la decisión de Washington de duplicar hasta el 50 % los aranceles a productos indios por la compra de petróleo ruso, una medida que sitúa a la India entre los países más afectados por la política comercial estadounidense.

Pese a estos riesgos, las reservas internacionales del país superaban los 698.000 millones de dólares a finales de julio y la inflación minorista se situó en su nivel más bajo en ocho años (1,55 %), lo que ha reforzado el consumo interno y ha abierto margen para posibles ajustes en la política monetaria.

El Gobierno, por su parte, anunció a mediados de agosto una propuesta de reforma del impuesto sobre el consumo (GST), destinada a simplificar el sistema y reducir la carga fiscal antes de la temporada de festivales en octubre, el periodo de mayor gasto de los hogares.

La medida, considerada la mayor desde 2017, pretende estimular la demanda interna, que ya aporta más de la mitad del PIB, y podría sumar hasta 0,6 puntos de crecimiento en un año, aunque con un coste para las finanzas públicas.

El RBI mantiene por ahora su previsión de un crecimiento del 6,5 % para todo el ejercicio fiscal, aunque advirtió de que la continuidad de las tensiones geopolíticas y la volatilidad de los mercados internacionales podrían frenar la expansión en los próximos trimestres. EFE

