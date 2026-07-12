India denuncia un desaparecido en el ataque al buque en Ormuz que desató ofensiva de EEUU

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Nueva Delhi, 12 jul (EFE).- El Gobierno de la India confirmó este domingo la desaparición de uno de sus ciudadanos y el rescate de otros diez tras el ataque al buque comercial GFS Galaxy frente a las costas de Omán, tras el que Estados Unidos ha lanzado una masiva ronda de bombardeos contra Irán.

«Condenamos el ataque al buque comercial GFS Galaxy frente a la costa de Omán, ocurrido hoy temprano. De los 11 ciudadanos indios a bordo, 10 han sido rescatados hasta el momento, mientras que se informa de la desaparición de un nacional indio», señaló el Ejecutivo de Nueva Delhi en un comunicado.

El ataque contra este navío de bandera chipriota ha sido el detonante para un nuevo intercambio de ataques en la región que ha alcanzado a varios países del Golfo, tras las represalias de Teherán contra bases en Baréin, Kuwait, Jordania, Catar y Omán.

Pese a que la armada de la Guardia Revolucionaria (IRGC) ha asegurado que sus fuerzas atacaron y detuvieron a un buque en el estrecho de Ormuz por navegar por una «ruta no autorizada», la India no señaló ningún responsable y demandó una salida negociada antes de que el conflicto armado se extienda.

En su comunicado, Nueva Delhi llamó a restablecer cuanto antes la navegación y el comercio libres a través de las «vías marítimas internacionales» de la región.

«Los continuos incidentes de ataques contra la navegación comercial en la región son profundamente preocupantes. Reiteramos nuestro llamamiento a una desescalada inmediata de las tensiones y a la conclusión de las negociaciones en curso para alcanzar una solución diplomática de modo que la paz y la estabilidad puedan regresar a la región», añadió la nota oficial india.

El Comando Central de EE.UU. (Centcom) atribuyó el ataque a Teherán y confirmó la desaparición de un miembro civil de la tripulación, tras lo que lanzó de inmediato la tercera ronda de ataques de esta semana contra Irán.

La Embajada de la India en Omán ha asegurado que se encuentra «coordinando proactivamente» con las autoridades locales omaníes en las operaciones de búsqueda y rescate en alta mar del marinero desaparecido. EFE

lgm/agf