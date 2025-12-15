India dice estar «muy cerca» del acuerdo con EE.UU. para rebajar los aranceles punitivos

2 minutos

Nueva Delhi, 15 dic (EFE).- La India y Estados Unidos están «muy cerca» de finalizar el marco de su propuesto acuerdo comercial bilateral, afirmó este lunes el secretario de Comercio indio, Rajesh Agrawal, al subrayar que las negociaciones entre ambos países avanzan activamente.

Según dijo el funcionario, ambas potencias mantienen una vía centrada en un acuerdo marco inmediato para abordar los elevados aranceles que pesan sobre las exportaciones indias y otra se enfoca en un tratado comercial bilateral integral (BTA) a largo plazo.

«El acuerdo marco está muy avanzado y creemos que puede cerrarse en un corto periodo de tiempo, aunque no me gustaría fijar un calendario», señaló Agrawal a la prensa tras referirse a la reciente visita a la India del equipo de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), encabezado por el representante adjunto Rick Switzer.

El secretario de Comercio explicó que las negociaciones se encuentran en una fase madura en la que ya no siempre son necesarias rondas formales, aunque continuarán los contactos presenciales y virtuales para resolver los últimos escollos.

«Cuando se llega a esta etapa, quedan un conjunto limitado de diferencias que hay que ir acotando. Estamos trabajando incansablemente para avanzar hacia su conclusión», afirmó.

El impulso para cerrar este acuerdo marco busca resolver la tensión generada por los gravámenes de Washington, que aplica un arancel combinado del 50 % a ciertos productos indios, incluyendo una penalización del 25 % impuesta en agosto a raíz de las compras indias de petróleo ruso.

El objetivo de Nueva Delhi es rebajar esa cifra a un rango de entre el 15 % y el 16 % a cambio de concesiones en el mercado agrícola y energético.

Por otra parte, Agrawal se refirió al estado del tratado de libre comercio con la Unión Europea y aseguró que las partes están reduciendo brechas tras cerca de 14 rondas de diálogo, aunque admitió la complejidad del proceso.

«Hay una serie de diferencias sobre la mesa en las que no logramos llegar a un acuerdo (…) estamos muy comprometidos», concluyó Agrawal. EFE

