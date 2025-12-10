India e Italia dan un impulso político a la hoja de ruta común en defensa y economía

Nueva Delhi, 10 dic (EFE).- El viceprimer ministro y ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani, se reunió este miércoles en Nueva Delhi con el primer ministro indio, Narendra Modi, en su primer día de visita oficial a la India para afianzar acuerdos en comercio o defensa.

«Italia y la India están unidas por una amistad creciente y sólida y somos socios estratégicos. Nuestro objetivo es tener más India en Italia y más Italia en India, también a través del corredor IMEC que conecta nuestros países a través de Asia, Oriente Medio y África», escribió en X Tajani tras el encuentro.

Ambos abordaron la cooperación en defensa y economía, incluidos los planes de codesarrollo industrial, la seguridad marítima en el Índico y las iniciativas previstas en la hoja de ruta estratégica bilateral.

En su visita oficial de dos días, el canciller italiano se reunió también con su homólogo indio, S. Jaishankar, que señaló que esta es su segunda visita a la India este año, algo que consideró un reflejo del «impulso creciente» de la relación bilateral.

«Sus visitas frecuentes a la India (…) han dado lugar a una muy buena relación entre nuestros gobiernos y nuestros socios, basada en valores democráticos, en el respeto a la civilización, la cultura y el patrimonio y en nuestro compromiso con un mundo estable, seguro y próspero», afirmó el ministro indio.

Jaishankar subrayó que ambos países avanzan en la aplicación del Plan de Acción Estratégico Conjunto 2025-2029, en el que la cooperación económica ocupa un lugar central, y recalcó su interés en abordar temas en defensa, seguridad marítima en el Índico e incluso la guerra en Ucrania.

La visita llega además tras la reunión entre Modi y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, en la cumbre del G20 en Johannesburgo en noviembre, un encuentro en el que ambos líderes se mostraron cercanos y acordaron profundizar la cooperación.

El contexto bilateral se ha visto reforzado por gestos políticos simbólicos, como el prólogo que Narendra Modi escribió para la edición india de la autobiografía de Giorgia Meloni en septiembre, o la felicitación de Meloni al mandatario indio en su cumpleaños.

Tajani viaja acompañado de una delegación empresarial italiana y mañana se reunirá en Bombay con el ministro de Comercio e Industria indio, Piyush Goyal. EFE

