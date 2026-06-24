India endurece las reglas para el financiamiento extranjero de las oenegés

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India endureció las reglas para que las organizaciones no gubernamentales reciban financiamiento del exterior, al obligarlas a declarar cómo usarán el dinero obtenido y dónde operarán.

Desde 2014, el gobierno del primer ministro Narendra Modi ha impedido que miles de esas entidades reciban financiamiento del exterior, al acusar a algunas de realizar «actividades antinacionales».

El gobierno promulgó esta semana las reglas modificadas de la Ley de Regulación de Contribuciones Extranjeras (FCRA, siglas en inglés).

Grupos que solicitan su registro bajo la FCRA deberán especificar sus actividades de una lista aprobada que incluye educación, salud, cultura, religión, desarrollo económico y bienestar social, además de declarar dónde trabajarán.

También tendrán que suministrar informes más detallados de sus gastos en sus páginas web y cuentas de redes sociales, incluyendo cómo se utilizan los fondos recibidos del exterior, según las nuevas normativas.

Si una organización tiene personas extranjeras entre sus funcionarios principales, por lo general no podrá recibir financiamiento del exterior.

Críticos de las medidas afirman que el gobierno busca dificultar el funcionamiento de las oenegés al aumentar el control y endurecer las reglas para las organizaciones que reciben fondos extranjeros.

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