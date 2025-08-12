India estima que el 55 % de sus exportaciones a EE.UU. se vería afectado por los aranceles

2 minutos

Nueva Delhi, 12 ago (EFE).- El Gobierno de la India estima que el 55 % del valor total de sus exportaciones de mercancías a Estados Unidos se vería afectado por los nuevos aranceles del 50 % impuestos por Washington, según una declaración oficial presentada ante el Parlamento.

«Una combinación de diferentes factores, como la diferenciación del producto, la demanda, la calidad y los acuerdos contractuales, determinará el impacto en las exportaciones de la India», afirmó a la Cámara Baja del Palamento (Lok Sabha) en una respuesta por escrito el secretario de Estado de Finanzas, Pankaj Chaudhary.

En su explicación, enviada ayer y divulgada hoy por la agencia de noticias india PTI, Chaudhary precisó la estructura del arancel, un 25 % que entró en vigor el 7 de agosto y un 25 % adicional que será efectivo a partir del 27 de agosto.

Fuentes del sector han indicado que minoristas estadounidenses como Walmart y Amazon han comenzado a paralizar sus pedidos a proveedores en la India.

En línea con esto, la Asociación de Exportadores de Tiruppur (TEA), uno de los mayores centros textiles del país, confirmó que sus miembros han decidido «detener la fabricación de los pedidos para EE.UU.» hasta que se aclare la situación.

La justificación de la Casa Blanca para la medida ha sido en primer lugar las medidas proteccionistas de Nueva Delhi sobre su mercado y la relación comercial de la India con Rusia. Sin embargo en la India, la acción es interpretada como una táctica de presión en las negociaciones para un estancado Acuerdo Comercial Bilateral.

El secretario Chaudhary reiteró en su escrito que el Gobierno «tomará todas las medidas necesarias para asegurar el interés nacional».

Estados Unidos es el principal socio comercial de la India, con un intercambio bilateral de bienes que alcanzó los 128.900 millones de dólares en 2024, enviando principalmente productos farmacéuticos, gemas y joyería, maquinaria, productos electrónicos y textiles. EFE

